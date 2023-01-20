Роздрібні ціни на бензин та дизель поступово зменшуються.

В Україні триває зниження роздрібних цін на пальне, цього тижня (13-20 січня) окремі мережі знизили його вартість на 2-3 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

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Зокрема на 3 грн/л пальне здешевшало у мережі «Привату» («Авіас», ANP й інші): бензин А-95 — до 50 грн/л, А-95+ — до 50,50 грн/л, ДП — до 52,00 грн/л. На 2,00-2,90 грн/л ціни опустила мережа «Укрнафти», яка до націоналізації компанії була неформальною частиною «Привату». Там зараз бензини коштують 47,50-49,50 грн/л, ДП — 51,50 грн/л.

У такому ціновому діапазоні реалізують пальне й інші мережі економ-сегменту. Наприклад, на UPG бензини коштують 48-50 грн/л, а дизпальне — 52 грн/л. Найменші ціни на звичайну «п’ятірку» зафіксовано у мережах «Авантаж» і VostokGaz — 47,50 грн/л і 46,99 грн/л відповідно.

Дорогі заправки також продовжив політику зменшення цін, яку розпочав трохи раніше. Зокрема на ОККО й WOG усі види пального здешевшали на 1 грн/л: бензин А-95 — до 51 грн/л, А-95+ — до 53 грн/л, ДП — до 55,00 грн/л. Socar реалізує «п'ятірку» з покращеними характеристиками якості за 54,99 грн/л (-1,00 грн/л), ДП — за 55,99 грн/л (-2,00 грн/л).

На 0,4-1 грн/л ціни на пальне знизили BVS, U.GO, KLO, «БРСМ-Нафта», Shell, Amic, Mango та інші.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 13 по 20 січня 2023 р., грн/л: