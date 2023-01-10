Вуглецево-нейтральне пальне вже винайшли та навіть вироблять. Але зараз його ціна надто висока.

Європейський Союз вимагає, щоб для забезпечення роботи транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння було розроблено паливо з нейтральним вмістом вуглецю. І вже є кілька компаній, включаючи Porsche, які працюють над цим.

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Першим, хто досяг цього або принаймні випустив на ринок перше вуглецево-нейтральне синтетичне паливо, яке вписується в так звані стандарти нейтральності, був Zero Petroleum. Компанію, яку очолює Педді Лоу, африканський інженер, який брав участь у технічному керуванні McLaren і Williams у Формулі-1.

Компанія Zero Petroleum вже деякий час розробляє паливо з нейтральним вмістом вуглецю. І ось зараз вони оголосили, що нарешті мають перше синтетичне паливо з нейтральним вмістом вуглецю, яке можна використовувати в дизельних і бензинових двигунах і, що навіть важливіше, без будь-яких модифікацій у механіці авто.

І, як вони пояснюють на своєму веб-сайті, під час виробництва цього синтетичного палива вони затримують вуглець з атмосфери. Коли це синтетичне паливо спалюється, CO2 виділяється назад в атмосферу, але ключовим є те, що цей викид газу менший, ніж кількість, яка утримується під час виробництва продукту. Тому баланс є нейтральним,

Але не все золото, що блищить, і проект, який є «настільки зеленим» у своєму розвитку, має свої мінуси. Найбільшою проблемою в цьому випадку є ціна, адже сьогодні він коштує не менше 2800 євро/літр.

Сам Педді Лоу наприкінці 2021 року у співпраці з британською армією вже провів льотні випробування з використанням цього інноваційного синтетичного палива. Сьогодні це пальне вже є в його магазині, але продається воно в 20-літрових каністрах, кожна з яких коштує 56 000 євро.

Але річ у тому, що зараз комерціалізація цього палива не орієнтована на «звичайних споживачів». Ідея полягає не в тому, щоб продати його, щоб ви залили таке пальне у свою машину, це просто спосіб отримати предмет колекціонування. А також підтримувати компанію в її розвитку, звичайно.

Фактично, на веб-сайті вони пояснюють, що їхня мета — масове виробництво з 2027 року, і що це синтетичне паливо доступне кожному. І на той час вони мають цільову ціну 3,5 долара за літр або навіть менше. Тож це буде коштувати нам приблизно стільки ж, скільки на той час коштуватимуть бензин чи дизельне паливо.