Углеродно-нейтральное горючее уже изобрели и даже производят. Но сейчас его цена слишком высока.

Европейский Союз требует, чтобы для обеспечения работы транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания было разработано топливо с нейтральным содержанием углерода. И уже есть несколько компаний, включая Porsche, работающих над этим.

Читайте также: Рост спроса на топливо через генераторы: чего ожидать в ближайшее время

Первым, кто достиг этого или, по крайней мере, выпустил на рынок первое углеродно-нейтральное синтетическое топливо, которое вписывается в так называемые стандарты нейтральности, был Zero Petroleum. Компанию, которую возглавляет Пэдди Лоу, африканский инженер, участвовавший в техническом управлении McLaren и Williams в Формуле-1.

Компания Zero Petroleum уже некоторое время разрабатывает топливо с нейтральным содержанием углерода. И вот сейчас они объявили, что наконец-то обладают первым синтетическим топливом с нейтральным содержанием углерода, которое можно использовать в дизельных и бензиновых двигателях и, что даже важнее, без каких-либо модификаций в механике авто.

И, как они объясняют на своем сайте, при производстве этого синтетического топлива они задерживают углерод из атмосферы. Когда это синтетическое топливо сжигается, CO2 выделяется обратно в атмосферу, но ключевым является то, что этот выброс газа меньше, чем количество, которое удерживается при производстве продукта. Поэтому баланс является нейтральным,

Но не все блестящее золото и проект, который является «столь зеленым» в своем развитии, имеет свои минусы. Наибольшей проблемой в этом случае является цена, ведь сегодня она стоит не менее 2800 евро/литр.

Сам Пэдди Лоу в конце 2021 года в сотрудничестве с британской армией уже провел лётные испытания с использованием этого инновационного синтетического топлива. Сегодня это горючее уже есть в его магазине, но продается оно в 20-литровых канистрах, каждая из которых стоит 56 000 евро.

Но дело в том, что сейчас коммерциализация этого топлива не ориентирована на «обычных потребителей». Идея состоит не в том, чтобы продать его, чтобы вы залили такое горючее в свою машину, это просто способ получить предмет коллекционирования. А также поддерживать компанию в ее развитии, конечно.

Фактически, на сайте они объясняют, что их цель – массовое производство с 2027 года, и что это синтетическое топливо доступно каждому. И в то время у них есть целевая цена 3,5 доллара за литр или даже меньше. Это будет стоить нам примерно столько же, сколько в то время будут стоить бензин или дизельное топливо.