Активне використання генераторів не призведе до дестабілізації паливного ринку — так вважають експерти Консалтингової групи «А-95».

Використання електрогенераторних установок (ЕГУ), кількість яких стрімко збільшилась унаслідок масованих ракетних атак росіян на енергосистему України, не потягне за собою дестабілізації ринку у вигляді дефіциту чи зростання цін.

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Такого висновку дійшли експерти Консалтингової групи «А-95» за результатами спеціального дослідження, яке було проведено на замовлення Федерації роботодавців транспорту України.

Згідно з оцінкою експертів, у жовтні-листопаді 2022 р. спостерігався сплеск попиту на бензин для ЕГУ, проте його обсяг не перевищив 6% ринку, або 7-12 тис. т на місяць. У свою чергу «генераторний» попит на дизпальне оцінюється максимум на рівні 60-65 тис. т, що становить 10-11% від загального обсягу споживання у країні.

«Проведене дослідження й низка інтерв’ю з операторами ринку показали, що обсяг споживання пального генераторами в Україні хоч і збільшився, але не настільки, щоб радикально вплинути на ситуацію із постачанням і призвести до дефіциту пального в країні», — зазначає експерт Консалтингової групи «А-95» Артем Куюн.

На основі спостережень за споживанням у жовтні-грудні 2022 року було спрогнозовано максимальні обсяги «генераторного» споживання у першій половині 2023 р..

«Цей прогноз базується на припущенні, що упродовж першого півріччя 2023 року обмеження енергопостачання, які ми спостерігали у листопаді-грудні й які були досить жорсткими, будуть такими самими», – каже Артем Куюн.

Якщо ситуація в електроенергетиці поліпшиться, слід очікувати суттєвого скорочення попиту на пальне для генераторів.

У разі ж сценарію блекауту аналітики «А-95» прогнозують збільшення попиту з боку власників електрогенераторів до 20 тис. т бензину й 100 тис. т дизпального на місяць.

«Ми не бачимо тут проблеми. По-перше, ринок має потенціал збільшення постачання майже на всіх напрямках. По-друге, у разі погіршення ситуації з централізованим електропостачанням вочевидь буде зменшуватись промислова й бізнес-активність, відповідно, падатиме й споживання пального», — вважає Артем Куюн.

Також не матиме «генераторний» попит впливу й на ціни. Згідно з висновками дослідження, ключовими елементами ціноутворення на нафтопродукти в Україні є зовнішні чинники, зокрема світові котирування на нафтопродукти. Вони, у свою чергу, найближчим часом залежатимуть від перебігу трансформації системи нафтопродуктозабезпечення Європи внаслідок антиросійських санкцій. Серед інших чинників – «паливні» податки й курси валют.

«Якщо ціни й змінюватимуться, то не через використання генераторів», – резюмували у Консалтинговій групі «А-95».