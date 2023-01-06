Активное использование генераторов не приведет к дестабилизации топливного рынка — считают эксперты Консалтинговой группы «А-95».

Использование электрогенераторных установок (ЕГУ), количество которых стремительно увеличилось вследствие массированных ракетных атак россиян на энергосистему Украины, не повлечет за собой дестабилизацию рынка в виде дефицита или роста цен.

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К такому выводу пришли эксперты Консалтинговой группы «А-95» по результатам специального исследования, проведенного по заказу Федерации работодателей транспорта Украины.

Согласно оценке экспертов, в октябре-ноябре 2022 г. наблюдался всплеск спроса на бензин для ЕГУ, однако его объем не превысил 6% рынка или 7-12 тыс. т в месяц. В свою очередь, «генераторный» спрос на дизтопливо оценивается максимум на уровне 60-65 тыс. т, что составляет 10-11% от общего объема потребления в стране.

«Проведенное исследование и ряд интервью с операторами рынка показали, что объем потребления горючего генераторами в Украине хоть и увеличился, но не настолько, чтобы радикально повлиять на ситуацию со снабжением и привести к дефициту топлива в стране», — отмечает эксперт Консалтинговой группы. А-95» Артём Куюн.

На основе наблюдений за потреблением в октябре-декабре 2022 г. были спрогнозированы максимальные объемы «генераторного» потребления в первой половине 2023 г.

«Этот прогноз базируется на предположении, что в течение первого полугодия 2023 года ограничения энергоснабжения, которые мы наблюдали в ноябре-декабре и которые были достаточно жесткими, будут такими же», – говорит Артем Куюн.

Если ситуация в электроэнергетике улучшится, следует ожидать существенного сокращения спроса на топливо для генераторов.

В случае сценария блекаута аналитики «А-95» прогнозируют увеличение спроса со стороны владельцев электрогенераторов до 20 тыс. т бензина и 100 тыс. т дизтоплива в месяц.

«Мы не видим проблемы. Во-первых, рынок имеет потенциал увеличения поставок почти во всех направлениях. Во-вторых, в случае ухудшения ситуации с централизованным электроснабжением, очевидно, будет уменьшаться промышленная и бизнес-активность, соответственно, будет падать и потребление горючего», — считает Артем Куюн.

Также не будет пользоваться «генераторным» спросом влияния и на цены. Согласно выводам исследования, ключевыми элементами ценообразования на нефтепродукты в Украине являются внешние факторы, в частности, мировые котировки на нефтепродукты. Они, в свою очередь, в ближайшее время будут зависеть от хода трансформации системы нефтепродуктообеспечения Европы в результате антироссийских санкций. Среди других факторов – «топливные» налоги и курсы валют.

«Если цены будут изменяться, то не из-за использования генераторов», – резюмировали в Консалтинговой группе «А-95».