Грузовой ЗАЗ-2301 "Снага" разрабатывали совместно со словацкими специалистами. Модель успешно прошла испытания и была готова к серийному производству.

Опубликовано фото редкого ЗАЗ-2301 "Снага". Легкая коммерческая модель была разработана в начале 90-х и могла оставить вызов "Газели", но так и не стала серийной. Об этом пишет сайт Hyser.

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ЗАЗ создавал экспериментальные грузовики с 60-х годов, однако они так и не стали серийными. В производство удалось запустить только пикап "Запорожец".

В начале 90-х годов к идее создания легкой коммерческой модели вернулись. ЗАЗ-2301 "Снага" разрабатывали в сотрудничестве с Тарнавским автомобильным заводом (Словакия).

В общей сложности построили три прототипа ЗАЗ-2301. К 1995 году они прошли испытания, демонстрировались на различных автомобильных выставках и участвовали в автопробегах.

ЗАЗ-2301 "Снага" имел грузоподъемность 1000 кг. Его оснащали двигателями семейства УЗАМ-412 объемом 1,5 л (73 л. с.) и 1,7 л (85 л. с.). Максимальная скорость более мощной версии составляла 120 км/ч, а средний расход топлива – 10,6 л/100 км.

Хотя все прототипы были бортовыми грузовиками, планировались и другие версии. Спроектировали "Снагу" с четырехдверной кабиной, а также фургон, микроавтобус, самосвал и даже дом на колесах.

Кризис 90-х не позволил запустить перспективную модель в производство. Два прототипа ЗАЗ-2301 "Снага" в результате были изрезаны на металл, а третье авто оказалось в автомобильном музее в Словакии.