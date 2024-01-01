Начальник Сервисного центра прикупил недвижимости в Грузии

В начале время полномасштабного вторжения России в Украину, в марте 2022 года, чиновник Сервисного центра приобрел пять апартаментов в курортных городах Грузии - Батуми и Бакуриани. Общая площадь объектов недвижимости составляет от 37 до 87 кв. м, а их стоимость - от 30 до 82 тысяч долларов США. Суммарная стоимость этих приобретений превышает 7,19 млн грн.

Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Мониторинг образа жизни чиновника был инициирован по результатам выявленных обстоятельств.

По результатам проверки установлено, что чиновник в период с 2021 по 2023 годы приобрел ряд транспортных средств по заниженным ценам и реализовывал их по значительно более высоким ценам, получая существенную финансовую выгоду. К этой схеме также были привлечены близкие лица декларанта.

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В целом расходы чиновника и его семьи на приобретение движимого и недвижимого имущества достигают почти 20 млн грн. При этом НАПК установило отсутствие законных доходов, которые могли бы обеспечить такие финансовые расходы.

Материалы в отношении начальника сервисного центра МВД направлены в Офис Генерального прокурора для дальнейшего внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).