Укр
Ру

В Винницкой области поймали "бегунка", который помогал получить водительские "права"

В Винницкой области разоблачили мошенника, который обещал "помочь" сдать практический экзамен.
В Винницкой области поймали "бегунка", который помогал получить водительские "права"

Поймали "бегунка" который помогал получить "права"

Евгений Гудущан
logo29 ноября, 17:58
logo0
logo0 мин

В сервисном центре МВД № 0542 города Гайсин Винницкой области разоблачили мужчину, который предлагал посодействовать “успешно сдать” практический экзамен по вождению. Стоимость своих “услуг” он оценил в 15 тысяч гривен.

Читайте также: Полиция поймала "бегунка" в столичном сервисном центре МВД

Заподозрив мошенническую схему, клиенты обратились к работникам сервисного центра МВД которые, свою очередь, вызвали представителей правоохранительных органов. Предварительно было установлено, что данное лицо совершало мошеннические действия по "помощи сдать экзамен" и в других регионах Украины. В отношении фигуранта дела в настоящее время осуществляются следственные действия.

Для получения водительского удостоверения законным путем необходимо:

  • подготовиться к теоретическому экзамену самостоятельно или в автошколе;
  • сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД;
  • пройти обучение и сдать внутренний практический экзамен в автошколе;
  • сдать практический экзамен в сервисном центре МВД;
  • получить временное водительское удостоверение на 2 года;
  • обменять водительское после 2 лет на новое которое действительно 30 лет.

Также отмечается, что первое водительское удостоверение возможно получить исключительно лично, после обучения и сдачи экзаменов в сервисном центре МВД. Документ ни в коем случае невозможно заказать и приобрести онлайн.

#Автособытие #Водительское удостоверение #Новости