В Винницкой области поймали "бегунка", который помогал получить водительские "права"

В сервисном центре МВД № 0542 города Гайсин Винницкой области разоблачили мужчину, который предлагал посодействовать “успешно сдать” практический экзамен по вождению. Стоимость своих “услуг” он оценил в 15 тысяч гривен.

Читайте также: Полиция поймала "бегунка" в столичном сервисном центре МВД

Заподозрив мошенническую схему, клиенты обратились к работникам сервисного центра МВД которые, свою очередь, вызвали представителей правоохранительных органов. Предварительно было установлено, что данное лицо совершало мошеннические действия по "помощи сдать экзамен" и в других регионах Украины. В отношении фигуранта дела в настоящее время осуществляются следственные действия.

Для получения водительского удостоверения законным путем необходимо:

подготовиться к теоретическому экзамену самостоятельно или в автошколе;

сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД;

пройти обучение и сдать внутренний практический экзамен в автошколе;

сдать практический экзамен в сервисном центре МВД;

получить временное водительское удостоверение на 2 года;

обменять водительское после 2 лет на новое которое действительно 30 лет.

Также отмечается, что первое водительское удостоверение возможно получить исключительно лично, после обучения и сдачи экзаменов в сервисном центре МВД. Документ ни в коем случае невозможно заказать и приобрести онлайн.