На Вінниччині спіймали "бігунка", який допомагав отримати водійські "права"

У сервісному центрі МВС № 0542 міста Гайсин Вінницької області викрили чоловіка, який пропонував посприяти «успішно скласти» практичний іспит з водіння. Вартість своїх «послуг» він оцінив у 15 тисяч гривень.

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Запідозривши шахрайську схему, клієнти звернулись до працівників сервісного центру МВС котрі, своєю чергою, викликали представників правоохоронних органів. Попередньо було встановлено, що дана особа вчиняла шахрайські дії щодо «допомоги скласти іспит» і в інших регіонах України. Щодо фігуранта справи наразі здійснюються слідчі дії.

Для отримання посвідчення водія законним шляхом необхідно:

підготуватися до теоретичного іспиту самостійно або в автошколі;

скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС;

пройти навчання та скласти внутрішній практичний іспит в автошколі;

скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС;

отримати тимчасове посвідчення водія на 2 роки;

обміняти водійське після 2 років на нове які дійсне 30 років.

Також зазначається, що перше посвідчення водія можливо отримати виключно особисто, після навчання та складання іспитів у сервісному центрі МВС. Документ в жодному разі неможливо замовити і придбати онлайн.