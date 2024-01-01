Поліція спіймала "бігунка" у столичному сервісному центрі МВС

У поле зору оперативників Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчих поліції Києва потрапила мешканка столиці, яка пропонувала бажаючим «вирішити питання» у територіальному сервісному центрі МВС за окрему плату.

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Так, свою послугу перереєстрації авто за пришвидшеною процедурою та за підробленою довідкою про стан здоров'я жінка оцінила в 3 500 грн.

Крім того, оперативники ДВБ встановили причетність до такої діяльності трьох адміністраторів ТСЦ. Як підозрюється, вони втручалися в систему електронної черги, де змінювали статус резервних талонів, призначених лише для пільгової категорії осіб, для отримання їх визначеними людьми.

Фігурантам вже вручено підозри. У разі якщо їх вина буде доведена в суді вони можуть понести за скоєне кримінальну відповідальність.