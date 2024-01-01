Полиция поймала "бегунка" в столичном сервисном центре МВД

В поле зрения оперативников Киевского городского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции и следователей полиции Киева попала жительница столицы, которая предлагала желающим “решить вопрос” в территориальном сервисном центре МВД за отдельную плату.

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Так, свою услугу перерегистрации авто по ускоренной процедуре и по поддельной справке о состоянии здоровья женщина оценила в 3 500 грн.

Кроме того, оперативники ДВБ установили причастность к такой деятельности трех администраторов ТСЦ. Как подозревается, они вмешивались в систему электронной очереди, где меняли статус резервных талонов, предназначенных только для льготной категории лиц, для получения их определенными людьми.

Фигурантам уже вручены подозрения. В случае если их вина будет доказана в суде они могут понести за содеянное уголовную ответственность.