Новый глава таможни Максим Нефедов рассказал о креативном способе перевозить одежду в багажниках битых авто, не растамаживая их.

"Не могу без какой-то еженедельной рубрики #контрабанда_тижня. Ну, буду вам сбрасывать инфу о самых странных задержаниях, которые происходят. Сразу скажу, что вину, конечно, определит суд, но показываем, что мы поймали", – пишет глава таможни на своей странице в FB.

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"Около 01.00 ночи 10.10.2019 на "Краковец" заехали два автовоза Рено и Скания, которые перевозили б.у. легковые авто. Что-то пошло не так, несмотря на ночь, их досмотрели - и в багажных отделениях была обнаружена новая одежда разных торговых марок и пищевые добвки. Креативно, но не прошло. Товар изъят, протокол составлен", – отметил Максим Нефедов.

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