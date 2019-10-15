Новий очильник митниці Максим Нефьодов розповів про креативний спосіб перевозити одяг в багажниках битих автівок не розмитнюючи його.

"Не можу без якоїсь щотижневої рубрики #контрабанда_тижня. Ну, буду вам скидувати інфу про найдивніші затримання, які відбуваються. Одразу скажу, що провину, звісно, визначить суд, але показуємо, що ми спіймали", пише очильник митниці на своїй сторінці у FB.

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"Близько 01.00 ночі 10.10.2019 на "Краковець" заїхали два автовози Рено та Сканія, які перевозили б.в легкові авто. Щось пішло не так, незважаючи на ніч, їх доглянули - і в багажних відділеннях було виявлено новий одяг різних торгових марок та харчові добвки. Креативно, але не пройшло. Товар вилучено, протокол складено", зазначив Максим Нефьодов.

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