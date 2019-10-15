За тиждень з 7 до 13 жовтня Центр організації дорожнього руху у співпраці з Головним управлінням Національної поліції та Патрульною поліцією Києва перемістив зі столичних вулиць на штрафні майданчики 81 автомобіль.

Серед них за порушення правил паркування (разом із Інспекцією з паркування) – 50 автівок. Минулого тижня евакуація була зосереджена на звільненні від авто припаркованих на смугах руху громадського транспорту. Зокрема працювали на бульварах Лесі Українки, Тараса Шевченка, вулиці Антоновича.

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Окрім того, 20 автомобілів були затримані за порушення ст. 130 (керування автомобілем у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння).

Нагадуємо, що затримувати транспортні засоби – повноваження поліції. Центр організації дорожнього руху забезпечує роботу вантажних автомобілів – евакуаторів із краном-маніпулятором та екіпажів водіїв і стропальників. Інформацію про тимчасово затримані автомобілі ви можете отримати за номером 102.

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