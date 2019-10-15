За неделю с 7 по 13 октября Центр организации дорожного движения в сотрудничестве с Главным управлением Национальной полиции и патрульной полиции Киева переместил из столичных улиц на штрафные площадки 81 автомобиль.

Среди них за нарушение правил парковки (вместе с инспекцией по парковке) – 50 автомобилей. На прошлой неделе эвакуация была сосредоточена на освобождении от авто, припаркованных на полосах движения общественного транспорта. В частности работали на бульварах Леси Украинки, Тараса Шевченко, улице Антоновича.

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Кроме того, 20 автомобилей были задержаны за нарушение ст. 130 (управление автомобилем в состоянии наркотического или алкогольного опьянения).

Напоминаем, что задерживать транспортные средства – полномочия полиции. Центр организации дорожного движения обеспечивает работу грузовых автомобилей – эвакуаторов с краном-манипулятором и экипажей водителей и стропальщиков. Информацию о временно задержанных автомобилях можно получить по телефону 102.

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