Он несправедливо недооценен украинцами.

Эксперты канала SRT считают таким кроссовером Acura RDX первого поколения. Герой программы выпущен в 2011 году, хотя он выпускался с 2006 года, в 2009 году был рестайлинг. Цена в Украине – от 9 000 долларов, а за 11-12 тысяч можно уже подобрать неплохой экземпляр.

Acura RDX – это яркий пример инженерной мысли, и многие системы здесь уникальны. Например, двигатель – турбомотор К23А1, который выдает 240 лошадиных сил и 350 Нм. Проблем у него почти нет, разве что износ выпускного распределительного вала. Он разгоняется до 100 км в час за 8,5 секунд. В мотора высокая степень сжатия. Система мониторинга деградации масла показывает интервал замены в 9-10 тысяч км при трассовых пробегах и 4-5 тысяч – при городской езде. А вот расход топлива немаленький – 16-18 литров на 100 км, причем на авто элементарно ставится газ. И автоматическая коробка передач немного "задумчивая".

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Автомобиль прекрасно управляется не только благодаря посадке, но и этому помогает система полного привода SH-AWD. Она может передавать до 100 процентов крутящего момента на одно из колес.

Больше подробностей об Acura RDX – в видео: