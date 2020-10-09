Він несправедливо недооцінений українцями.

Експерти каналу SRT вважають таким кросовером Acura RDX першого покоління. Герой програми випущений в 2011 році, хоча він випускався з 2006 року, в 2009 році був рестайлінг. Ціна в Україні – від 9 000 доларів, а за 11-12 тисяч можна вже підібрати непоганий екземпляр.

Acura RDX - це яскравий приклад інженерної думки, і багато систем тут унікальні. Наприклад, двигун – турбомотор К23А1, який видає 240 кінських сил та 350 Нм. Проблем в нього майже немає, хіба що знос випускного розподільчого валу. Він розганяється до 100 км на годину за 8,5 секунд. В мотора висока ступінь стиснення. Система моніторингу деградації оливи показує інтервал заміни в 9-10 тисяч км при трасових пробігах та 4-5 тисяч – при міській їзді. А от витрата пального немаленька – 16-18 літрів на 100 км, причому на авто елементарно ставиться газ. Та й автоматична коробка передач трохи "задумлива".

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Автомобіль чудово керується не лише завдяки посадці, але й цьому допомагає система повного приводу SH-AWD. Вона може передавати до 100 відсотків крутного моменту на одне з коліс.

Більше подробиць про Acura RDX – у відео: