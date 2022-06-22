Начал работать новый сервис для поиска топлива: Водительский сервис Украины (VSU bot).

Украинская IT-компания (команда разработчиков сервисов Gravitec.net и Piar.io) создала новый быстрый и удобный способ поиска топлива, объединяющий преимущества всех ранее созданных сервисов.

Это Telegram-бот "VSU (Водительский сервис Украины)”, собирающий информацию не только от АЗС, но и от автомобилистов, а также по запросу пользователя мониторит наличие топлива и извещает его о всех обновлениях. К тому же, VSU bot ведет Telegram-канал во всех городах Украины с возможностью комментирования.

Кстати как найти топливо на АЗС

Как это работает?

Пользователь, который ищет топливо, вносит данные для постоянного мониторинга (тип топлива, свою локацию), и как только появляется информация о запросе, бот посылает уведомления. Пользователь может дополнительно проверить полученную информацию по отзывам в Telegram-канале.



VSU bot работает и в другую сторону – автомобилисты, которые ждут в очереди на заправке, вносят информацию о наличии топлива в бот с помощью простого интерфейса. Город, заправка и его адрес определяются автоматически. Пользователю достаточно выбрать из списка тип топлива, его цену и длину очереди. Бот разрабатывает информацию и добавляет ее в Telegram-канал, где пользователи в реальном времени могут добавлять комментарии к опубликованному сообщению.

Как пользоваться ботом?

Чтобы начать мониторинг топлива:

перейдите по ссылке

нажмите кнопку “Мониторинг”

следуйте подсказкам бота

Смотреть видеоинструкцию:

Чтобы сообщить о наличии топлива на АЗС:

перейдите по ссылке

нажмите кнопку “Сообщить о горючем”

следуйте подсказкам бота

Просмотреть видеоинструкцию:

Какие результаты работы сервиса?

Только за первые два дня работы бот прислал более 5593 сообщений пользователям в Киеве:

1367 сообщений о том, что в очереди меньше 10 автомобилей;

2543 сообщения о появлении А-95 бензина;

1804 сообщения о появлении дизельного топлива;

1246 сообщений о появлении газа.

Какие преимущества по сравнению с другими сервисами поиска топлива?

Удобный интерфейс для поиска, позволяющий экономить время и ресурс устройства.

Автоматическое и моментальное получение информации о топливе в соответствии с запросом и возможность проверить его актуальность в Telegram-канале.

Не нужно вручную искать наличие топлива на карте и загружать много информации, как и читать длинные списки комментариев в Telegram-чатах/каналах по отдельным городам.

Дополнительно. VSU bot – один из наиболее оперативных каналов получения агрегированной информации от АЗС и водителей. В бот ежеминутно добавляются данные полученные от АЗС об изменениях наличия топлива. По словам разработчиков, в ближайшие недели функциональность сервиса будет значительно расширена. Так, например, будут добавлены персональные фильтры по отдельным участкам города (на основе гeoпозиционирования), а также подписка на обновление данных по конкретным АЗС. Будет предоставлена ​​возможность добавлять данные о тех АЗС, которых нет в базе робота. Появится информация по статусу "топливо закончилось", а также многое другое, что поможет водителям как можно быстрее и проще находить нужное топливо по своим собственным параметрам.