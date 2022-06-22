Почав працювати новий сервіс для пошуку пального: Водійський сервіс України (VSU bot).

Українська IT-компания (команда розробників сервісів Gravitec.net та Piar.io) створила новий швидкий та зручний спосіб пошуку пального, що об'єднує переваги усіх раніше створених сервісів.

Це Telegram-бот “VSU (Водійський сервіс України”, що збирає інформацію не тільки від АЗС, а й від автомобілістів, а також за запитом користувача моніторить наявність пального та сповіщає його про всі оновлення. До того ж, VSU bot веде Telegram-канал у всіх містах України з можливістю коментування.

До речі як знайти пальне на АЗС

Як це працює?

Користувач, який шукає пальне, вносить дані для постійного моніторингу (тип пального, свою локацію), і щойно з'являється інформація щодо запиту, бот надсилає сповіщення. Користувач має змогу додатково перевірити отриману інформацію за відгуками в Telegram-каналі.

VSU bot працює і в інший бік — автомобілісти, які очікують в черзі на заправці, вносять інформацію про наявність пального в бот за допомогою простого інтерфейсу. Місто, заправка та її адреса визначаються автоматично. Користувачу достатньо вибрати зі списку тип пального, його ціну та довжину черги. Бот опрацьовує інформацію та додає її в Telegram-канал, де користувачі в реальному часі можуть додавати коментарі до опублікованого повідомлення.

Як користуватись ботом?

Щоб розпочати моніторинг пального:

перейдіть за посиланням

натисніть кнопку “Моніторинг”

керуйтесь підказкам бота

Дивитись відео інструкцію:

Щоб повідомити про наявність пального на АЗС:

перейдіть за посиланням

натисніть кнопку “Повідомити про пальне”

керуйтесь підказкам бота

Дивитись відео інструкцію.

Які результати роботи сервіса?

Лише за перші два дні роботи бот надіслав більше 5593 повідомлень користувачам в Києві:

1367 повідомлень про те, що в черзі менше 10 автомобілів;

2543 повідомлень про появу А-95 бензину;

1804 повідомлень про появу дизельного пального;

1246 повідомлень про появу газу.

Які переваги у порівнянні з іншими сервісами пошуку пального?

Зручний інтерфейс для пошуку, що дозволяє економити час та ресурс пристрою користувача.

Автоматичне та моментальне отримання інформації щодо пального відповідно до запиту і можливість перевірити його актуальність у Telegram-каналі.

Не потрібно вручну шукати наявність пального на карті та завантажувати багато інформації, як і читати довгі списки коментарів в Telegram-чатах/каналах по окремих містах.

Додатково. VSU bot — один з найоперативніших каналів отримання агрегованої інформації від АЗС та водіїв. В бот щохвилини додаються дані отримані від АЗС про зміни щодо наявності пального. За словами розробників, в найближчі тижні функціональність сервісу буде значно розширено. Так, наприклад, будуть додані персональні фільтри по окремих ділянках міста (на основі geo-позиціонування), а також підписка на оновлення даних по конкретних АЗС. Буде надана можливість додавати дані про ті АЗС, яких немає в базі бота. З’явиться інформація по статусу “пальне закінчилось”, а також багато іншого, що допоможе водіям якомога швидко та просто знаходити потрібне пальне за своїми власними параметрами.

Почати моніторити пальне можна за цим посиланням.