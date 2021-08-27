На Трухановом острове зафиксировано 77 нарушений скоростного режима за выходные дни.

За минувшие выходные и праздничные дни на Трухановом острове камеры наблюдения зафиксировали 77 нарушений скоростного режима. Об этом сообщает КП “Информатика” на своей странице в Facebook.

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Всего зафиксировано 77 случаев превышения скорости 20 км/ч. В "черный список" попали 36 водителей, которые нарушили ограничения и двигались со скоростью более 40 км/ч или неоднократно нарушали правила до того. Такие нарушители будут исключены из базы доступа на остров.

Водители, которые двигались со скоростью от 20 до 40 км/ч, получили предупреждение.

Как напоминает предприятие, въезд на остров контролирует автоматическая система распознавания номеров, а нарушение режима скорости фиксируют камеры видеонаблюдения, установленные КП “Информатика”. Всего на острове установлено 56 камер видеонаблюдения.