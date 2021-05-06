Несмотря на то, что после установки камер автофиксации в Киеве и области аварийность не уменьшилось, а наоборот показала рост, практику установления камер решили применить и в Одессе.

В Одессе хотят установить 24 камеры для фиксации нарушений скоростного режима. С полицией уже согласовали семь из них. Об этом сообщил вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман.

Читайте также: Камеры не помогают: в Киевской области аварийность выросла на 45%

"В городе появятся камеры, которые фиксируют нарушения скоростного режима. Нарушители будут наказаны. Будьте бдительны, не нарушайте правил дорожного движения, не нарушайте скоростной режим", – отметил чиновник.

Спикер патрульной полиции в Одесской области Алла Марченко в программе "Код доступа 102,7" сообщила, что камеры будут установлены на Фонтанской дороге, Николаевской, Люстдорфской, проспекте Шевченко, Ришельевской и на улицах в центральной части города.