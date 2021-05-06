Не дивлячись на те, що після встановлення камер автофіксації в Києві та області аварійність не зменшилась, а навпаки показала зростання, практику встановлення камер вирішили застосувати і в Одесі.

В Одесі хочуть встановити 24 камери для фіксації порушень швидкісного режиму. З поліцією вже погодили сім з них. Про це повідомив віце-мер Одеси Дмитро Жеман.

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"У місті з'являться камери, які фіксують порушення швидкісного режиму. Порушники будуть покарані. Будьте пильні, не порушуйте правил дорожнього руху, не порушуйте швидкісний режим", - зазначив чиновник.

Спікер патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко в програмі "Код доступу 102,7" повідомила, що камери будуть встановлені на Фонтанській дорозі, Миколаївській, Люстдорфської, проспекті Шевченка, Рішельєвській і на вулицях в центральній частині міста.