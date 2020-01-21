Эксперты по автомобильной классике – страховая компания Hagerty, назвала машины, которые можно рассматривать в качестве инвестиционных объектов, и зарабатывать на них в стиле bull market.
Биржевой сленг определяет bull market, как использование ситуации и условий, при которых ценные бумаги гарантированно будут расти в цене. Проанализировав гигабайты информации, эксперты Hagerty назвали десять машин и один мотоцикл, которые станут коллекционной классикой, начиная уже с этого года и в течение всей декады.
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"Угадать", предусмотреть какие машины или мотоциклы станут ценными в ближайшее время трудно даже профессионалам, признаются в Hagerty. В этом деле многое зависит от настроений среди автолюбителей и коллекционеров. Их новое поколение изменилось вместе с техникой. "Тем, кто закончил школу в конце 1990-х, сегодня уже за 30. И некоторые из них сейчас имеют желание и возможность купить автомобиль мечты своего детства", – объясняет главный редактор журнала Hagerty.
Осознавая всю сложность в прогнозе вкусов коллекционеров в течение ближайшего десятилетия, Hagerty все же берется назвать десять машин с высоким потенциалом.
1996–2002 Dodge Viper GTS
DODGE VIPER GTS 1997 года
- 8-литровый V10, 450 л.с.;
- Цена новой – $66 000;
- Оценки Hagerty – $47 800 – $55 900.
1990–95 Volkswagen Corrado
VW CORRADO G60 1990 года
- 1,8-литровый, 158 л.с.;
- Цена новой – $17 900;
- Оценки Hagerty – $5 700– $8 000.
1999–2005 Ferrari 360
FERRARI 360 SPIDER 2002 года
- 3,6-литровый V8, 400 л.с.;
- Цена новой – $170 779;
- Оценки Hagerty – $82 200 – $89 600.
1994–98 Ducati 916
DUCATI 916 1995 года
- V-twin, 916 куб см, 109 л.с.;
- Цена новым – $14 495;
- Оценки Hagerty – $10 700 – $13 300.
1971–80 International Harvester Scout
INTERNATIONAL HARVESTER SCOUT II 1979 года
- 5,6-литровый V8, 168 л.с.;
- Цена новой – $7 212
- Оценки Hagerty – $25 500 – $32 500.
1988–91 Honda CRX Si
HONDA CRX Si 1989 року
- 1,6-литровый, рядный, 105 л.с.;
- Цена новой – $10 195;
- Оценки Hagerty – $11 200– $15 300.
1997–2001 Acura Integra Type R
ACURA INTEGRA TYPE R 2000 года
- 1,8-литровый, рядный, 195 л.с.;
- Цена новой – $24 830;
- Оценки Hagerty – $40 700 – $ 51 200.
1984–2001 Jeep Cherokee
JEEP CHEROKEE 2000 года
- 4-литровый, рядный, 190 л.с.;
- Цена новой – $21 665;
- Оценки Hagerty – $7 600 – $10 400.
1998–2002 BMW M Roadster
BMW M ROADSTER 1999 года
- 3,2-литровый, рядный, 240 л.с.;
- Цена новой – $42 770;
- Оценки Hagerty – $21 000– $27 200;
1970–76 Porsche 914
PORSCHE 914 1976 года
- 2-литровый, рядный, 84 л.с.;
- Цена новой – $7 250;
- Оценки Hagerty – $32 900 – $50 500.
1970–95 Land Rover Range Rover
LAND ROVER RANGE ROVER 1995 года
- 4-литровый V8, 181 л.с.;
- Цена новой – $45 000;
- Оценки Hagerty – $20 500 – $30 300.
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