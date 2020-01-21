Експерти з автомобільної класики – страхова компанія Hagerty, назвала машини, які можна розглядати в якості інвестиційних об'єктів, та заробляти на них у стилі bull market.
Біржовий сленг визначає bull market, як використання ситуації та умов, за яких цінні папери гарантовано зростатимуть в ціні. Проаналізувавши гігабайти інформації, експерти Hagerty назвали десять машин і один мотоцикл, які стануть колекційною класикою, починаючи вже з цього року і протягом усієї декади.
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“Вгадати”, передбачити які машини чи мотоцикли стануть цінними найближчим часом важко навіть професіоналам, зізнаються в Hagerty. У цій справбі багато залежить від настроїв серед автолюбителів і колекціонерів. Їх нове покоління змінилось разом з технікою. “Тим, хто закінчив школу в кінці 1990-х, сьогодні вже за 30. І деякі з них зараз мають бажання і можливість купити автомобіль мрії свого дитинства”, – пояснює головний редактор журналу Hagerty.
Усвідомлюючи усю складність у передбаченні смаків колекціонерів протягом найближчого десятиліття, Hagerty все ж береться назвати десять машин з високим потенціалом.
1996–2002 Dodge Viper GTS
DODGE VIPER GTS 1997 року
- 8-літровий V10, 450 к.с.;
- Ціна новою – $66 000;
- Оцінки Hagerty – $47 800–$55 900.
1990–95 Volkswagen Corrado
VW CORRADO G60 1990 року
- 1,8-ітровий, 158 к.с.;
- Ціна новою – $17 900;
- Оцінки Hagerty – $5700–$8000.
1999–2005 Ferrari 360
FERRARI 360 SPIDER 2002 року
- 3,6-літровий V8, 400 к.с.;
- Ціна новою – $170 779;
- Оцінки Hagerty – $82 200–$89 600.
1994–98 Ducati 916
DUCATI 916 1995 року
- V-twin, 916 куб см, 109 к.с.;
- Ціна новим – $14 495;
- Оцінки Hagerty – $10 700–$13 300.
1971–80 International Harvester Scout
INTERNATIONAL HARVESTER SCOUT II 1979 року
- 5,6-літровий V8, 168 к.с.;
- Ціна новою – $7212
- Оцінки Hagerty – $25 500–$32 500.
1988–91 Honda CRX Si
HONDA CRX Si 1989 року
- 1,6-літровий, рядний, 105 к.с.;
- Ціна новою – $10 195;
- Оцінки Hagerty – $11 200–$15 300.
1997–2001 Acura Integra Type R
ACURA INTEGRA TYPE R 2000 року
- 1,8-літровий, рядний, 195 к.с.;
- Ціна новою – $24 830;
- Оцінки Hagerty – $40 700–$51 200.
1984–2001 Jeep Cherokee
JEEP CHEROKEE 2000 року
- 4-літровий, рядний, 190 к.с.;
- Ціна новою – $21 665;
- Оцінки Hagerty – $7600–$10 400.
1998–2002 BMW M Roadster
BMW M ROADSTER 1999 року
- 3,2-літровий, рядний, 240 к.с.;
- Ціна новою – $42 770;
- Оцінки Hagerty – $21 000–$27 200;
1970–76 Porsche 914
PORSCHE 914 1976 року
- 2-літровий, рядний, 84 к.с.;
- Ціна новою – $7250;
- Оцінки Hagerty – $32 900–$50 500.
1970–95 Land Rover Range Rover
LAND ROVER RANGE ROVER 1995 року
- 4-літровий V8, 181 к.с.;
- Ціна новою – $45 000;
- Оцінки Hagerty – $20 500–$30 300.
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