Експерти з автомобільної класики – страхова компанія Hagerty, назвала машини, які можна розглядати в якості інвестиційних об'єктів, та заробляти на них у стилі bull market.

Біржовий сленг визначає bull market, як використання ситуації та умов, за яких цінні папери гарантовано зростатимуть в ціні. Проаналізувавши гігабайти інформації, експерти Hagerty назвали десять машин і один мотоцикл, які стануть колекційною класикою, починаючи вже з цього року і протягом усієї декади.

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“Вгадати”, передбачити які машини чи мотоцикли стануть цінними найближчим часом важко навіть професіоналам, зізнаються в Hagerty. У цій справбі багато залежить від настроїв серед автолюбителів і колекціонерів. Їх нове покоління змінилось разом з технікою. “Тим, хто закінчив школу в кінці 1990-х, сьогодні вже за 30. І деякі з них зараз мають бажання і можливість купити автомобіль мрії свого дитинства”, – пояснює головний редактор журналу Hagerty.

Усвідомлюючи усю складність у передбаченні смаків колекціонерів протягом найближчого десятиліття, Hagerty все ж береться назвати десять машин з високим потенціалом.

1996–2002 Dodge Viper GTS

DODGE VIPER GTS 1997 року

8-літровий V10, 450 к.с.;

Ціна новою – $66 000;

Оцінки Hagerty – $47 800–$55 900.

1990–95 Volkswagen Corrado

VW CORRADO G60 1990 року

1,8-ітровий, 158 к.с.;

Ціна новою – $17 900;

Оцінки Hagerty – $5700–$8000.

1999–2005 Ferrari 360

FERRARI 360 SPIDER 2002 року

3,6-літровий V8, 400 к.с.;

Ціна новою – $170 779;

Оцінки Hagerty – $82 200–$89 600.

1994–98 Ducati 916

DUCATI 916 1995 року

V-twin, 916 куб см, 109 к.с.;

Ціна новим – $14 495;

Оцінки Hagerty – $10 700–$13 300.

1971–80 International Harvester Scout

INTERNATIONAL HARVESTER SCOUT II 1979 року

5,6-літровий V8, 168 к.с.;

Ціна новою – $7212

Оцінки Hagerty – $25 500–$32 500.

1988–91 Honda CRX Si

HONDA CRX Si 1989 року

1,6-літровий, рядний, 105 к.с.;

Ціна новою – $10 195;

Оцінки Hagerty – $11 200–$15 300.

1997–2001 Acura Integra Type R

ACURA INTEGRA TYPE R 2000 року

1,8-літровий, рядний, 195 к.с.;

Ціна новою – $24 830;

Оцінки Hagerty – $40 700–$51 200.

1984–2001 Jeep Cherokee

JEEP CHEROKEE 2000 року

4-літровий, рядний, 190 к.с.;

Ціна новою – $21 665;

Оцінки Hagerty – $7600–$10 400.

1998–2002 BMW M Roadster

BMW M ROADSTER 1999 року

3,2-літровий, рядний, 240 к.с.;

Ціна новою – $42 770;

Оцінки Hagerty – $21 000–$27 200;

1970–76 Porsche 914

PORSCHE 914 1976 року

2-літровий, рядний, 84 к.с.;

Ціна новою – $7250;

Оцінки Hagerty – $32 900–$50 500.

1970–95 Land Rover Range Rover

LAND ROVER RANGE ROVER 1995 року

4-літровий V8, 181 к.с.;

Ціна новою – $45 000;

Оцінки Hagerty – $20 500–$30 300.

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