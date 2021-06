38 автомобилей стали претендентами на главный титул и лидерство в каждой из трех категорий: легковой автомобиль, внедорожник/кроссовер и пикап.

Организатор ежегодного конкурса "Североамериканский автомобиль, пикап и внедорожник года" (North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year Awards, NACTOY) объявил претендентов на титулы лучшего в своем роде и абсолютного Автомобиля 2022 года.

В этом году снова внедорожников и кроссоверов больше, чем обычных легковых автомобилей;

Среди пикапов все большую долю занимают компактные модели;

Аккумуляторные электрические и гибридные транспортные средства будут соревноваться за титул во всех трех категориях;

Соответствующими требованиям премии эксперты признали 38 моделей, из которых 18 – это внедорожники и кроссоверы, еще 8 – пикапы и только 12 – легковые модели. Президент NACTOY Гэри Витценбург отметил, что список претендентов отражает нынешние и будущие тенденции автоиндустрии.

Так, кроссоверы и внедорожники остаются наиболее популярной категорией транспортных средств в США и Канаде. Однако в последнее время вкусы изменились с приверженностью компактных автомобилей. Знаковым является то, что во всех трех категорий представлены электрокары. Кроме того, среди машин в списке есть несколько совсем молодых брендов.

Жюри NACTOY состоит из 50 профессиональных автомобильных журналистов из США и Канады, которые работают для независимых журналов, газет, сайтов, телевидения и радиостанций. В ходе тест-драйвов они оценивают совершенство в области инноваций, дизайна, безопасности, характеристик, технологий, удовлетворенности водителя и ценности. Конкурс был основан в 1994 году ветераном-автожурналисты Кристофером Дженсеном.

Номинанты в категории легковых автомобилей:

Audi A3

Cadillac CT5-V Blackwing

Genesis G70

Honda Civic Sedan

Karma GS-6

Lucid Air

Maserati MC20

Mercedes-Benz EQS

Mercedes-Benz S-Class

Subaru BRZ

Toyota GR 86

Volkswagen Golf Mk VIII (Golf R/Golf GTI)

Номінанти в категорії пікапів:

Ford F-150 Raptor

Ford Maverick

GMC HUMMER

Hyundai Santa Cruz

Nissan Frontier

Rivian R1T

Tesla Cybertruck

Toyota Tundra

Номінанти в категорії позашляховиків та кросоверів:

Acura MDX

Buick Envision

Chevrolet Bolt EUV

Ford Bronco

Genesis GV70

Hyundai IONIQ 5

Hyundai Tucson (плагін-гібрид/ДВЗ/гібрид)

Infiniti QX60

Jeep Grand Cherokee (ДВЗ, гібрид, L)

Jeep Wagoneer/Grand Wagoneer

Kia Carnival

Lexus NX

Mazda MX-30 electric

Mitsubishi Outlander

Nissan Pathfinder

Toyota Corolla Cross

Volkswagen ID4

Volkswagen Taos