38 автомобилей стали претендентами на главный титул и лидерство в каждой из трех категорий: легковой автомобиль, внедорожник/кроссовер и пикап.
Организатор ежегодного конкурса "Североамериканский автомобиль, пикап и внедорожник года" (North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year Awards, NACTOY) объявил претендентов на титулы лучшего в своем роде и абсолютного Автомобиля 2022 года.
- В этом году снова внедорожников и кроссоверов больше, чем обычных легковых автомобилей;
- Среди пикапов все большую долю занимают компактные модели;
- Аккумуляторные электрические и гибридные транспортные средства будут соревноваться за титул во всех трех категориях;
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Соответствующими требованиям премии эксперты признали 38 моделей, из которых 18 – это внедорожники и кроссоверы, еще 8 – пикапы и только 12 – легковые модели. Президент NACTOY Гэри Витценбург отметил, что список претендентов отражает нынешние и будущие тенденции автоиндустрии.
Так, кроссоверы и внедорожники остаются наиболее популярной категорией транспортных средств в США и Канаде. Однако в последнее время вкусы изменились с приверженностью компактных автомобилей. Знаковым является то, что во всех трех категорий представлены электрокары. Кроме того, среди машин в списке есть несколько совсем молодых брендов.
Жюри NACTOY состоит из 50 профессиональных автомобильных журналистов из США и Канады, которые работают для независимых журналов, газет, сайтов, телевидения и радиостанций. В ходе тест-драйвов они оценивают совершенство в области инноваций, дизайна, безопасности, характеристик, технологий, удовлетворенности водителя и ценности. Конкурс был основан в 1994 году ветераном-автожурналисты Кристофером Дженсеном.
Номинанты в категории легковых автомобилей:
Audi A3
Cadillac CT5-V Blackwing
Genesis G70
Honda Civic Sedan
Karma GS-6
Lucid Air
Maserati MC20
Mercedes-Benz EQS
Mercedes-Benz S-Class
Subaru BRZ
Toyota GR 86
Volkswagen Golf Mk VIII (Golf R/Golf GTI)
Номінанти в категорії пікапів:
Ford F-150 Raptor
Ford Maverick
GMC HUMMER
Hyundai Santa Cruz
Nissan Frontier
Rivian R1T
Tesla Cybertruck
Toyota Tundra
Номінанти в категорії позашляховиків та кросоверів:
Acura MDX
Buick Envision
Chevrolet Bolt EUV
Ford Bronco
Genesis GV70
Hyundai IONIQ 5
Hyundai Tucson (плагін-гібрид/ДВЗ/гібрид)
Infiniti QX60
Jeep Grand Cherokee (ДВЗ, гібрид, L)
Jeep Wagoneer/Grand Wagoneer
Kia Carnival
Lexus NX
Mazda MX-30 electric
Mitsubishi Outlander
Nissan Pathfinder
Toyota Corolla Cross
Volkswagen ID4
Volkswagen Taos