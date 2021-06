38 автомобілів стали претендентами на головний титул і лідерство у кожній з трьох категорій: легковий автомобіль, позашляховик/кросовер та пікап.

Організатор щорічного конкурсу “Північноамериканський автомобіль, пікап та позашляховик року” (North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year Awards, NACTOY) оголосив претендентів на титули кращого у своєму роді та абсолютного Автомобіля 2022 року.

Цього року знову позашляховиків та кросоверів більше, ніж звичайних легкових автомобілів;

Серед пікапів все більшу долю займають компактні моделі;

Акумуляторні електричні та гібридні транспортні засоби змагатимуться за титул у всіх трьох категоріях;

Відповідними вимогам премії експерти визнали 38 моделей, з яких 18 – це позашляховики та кросовери, ще 8 – пікапи і лише 12 – легкові моделі. Президент NACTOY Гері Вітценбург зазначив, що список претендентів відображає нинішні та майбутні тенденції автоіндустрії.

Так, кросовери та позашляховики залишаються найбільш популярною категорією транспортних засобів у США та Канаді. Однак останнім часом смаки змінились з прихильністю до компактніших автомобілів. Знаковим є те, що в усіх трьох категоріх представлено електрокари. Крім того, серед машин у списку є кілька зовсім молодих брендів.

Журі NACTOY складається з 50 професійних автомобільних журналістів із США та Канади, які працюють для незалежних журналів, газет, сайтів, телебачення та радіостанцій. У ході тест-драйвів вони оцінюють досконалість в області інновацій, дизайну, безпеки, характеристик, технологій, задоволеності водія та цінності. Конкурс був заснований у 1994 році ветераном-автожурналістом Крістофером Дженсеном.

Номінанти в категорії легкових автомобілів:

Audi A3

Cadillac CT5-V Blackwing

Genesis G70

Honda Civic Sedan

Karma GS-6

Lucid Air

Maserati MC20

Mercedes-Benz EQS

Mercedes-Benz S-Class

Subaru BRZ

Toyota GR 86

Volkswagen Golf Mk VIII (Golf R/Golf GTI)

Номінанти в категорії пікапів:

Ford F-150 Raptor

Ford Maverick

GMC HUMMER

Hyundai Santa Cruz

Nissan Frontier

Rivian R1T

Tesla Cybertruck

Toyota Tundra

Номінанти в категорії позашляховиків та кросоверів:

Acura MDX

Buick Envision

Chevrolet Bolt EUV

Ford Bronco

Genesis GV70

Hyundai IONIQ 5

Hyundai Tucson (плагін-гібрид/ДВЗ/гібрид)

Infiniti QX60

Jeep Grand Cherokee (ДВЗ, гібрид, L)

Jeep Wagoneer/Grand Wagoneer

Kia Carnival

Lexus NX

Mazda MX-30 electric

Mitsubishi Outlander

Nissan Pathfinder

Toyota Corolla Cross

Volkswagen ID4

Volkswagen Taos