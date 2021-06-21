38 автомобілів стали претендентами на головний титул і лідерство у кожній з трьох категорій: легковий автомобіль, позашляховик/кросовер та пікап.
Організатор щорічного конкурсу “Північноамериканський автомобіль, пікап та позашляховик року” (North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year Awards, NACTOY) оголосив претендентів на титули кращого у своєму роді та абсолютного Автомобіля 2022 року.
- Цього року знову позашляховиків та кросоверів більше, ніж звичайних легкових автомобілів;
- Серед пікапів все більшу долю займають компактні моделі;
- Акумуляторні електричні та гібридні транспортні засоби змагатимуться за титул у всіх трьох категоріях;
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Відповідними вимогам премії експерти визнали 38 моделей, з яких 18 – це позашляховики та кросовери, ще 8 – пікапи і лише 12 – легкові моделі. Президент NACTOY Гері Вітценбург зазначив, що список претендентів відображає нинішні та майбутні тенденції автоіндустрії.
Так, кросовери та позашляховики залишаються найбільш популярною категорією транспортних засобів у США та Канаді. Однак останнім часом смаки змінились з прихильністю до компактніших автомобілів. Знаковим є те, що в усіх трьох категоріх представлено електрокари. Крім того, серед машин у списку є кілька зовсім молодих брендів.
Журі NACTOY складається з 50 професійних автомобільних журналістів із США та Канади, які працюють для незалежних журналів, газет, сайтів, телебачення та радіостанцій. У ході тест-драйвів вони оцінюють досконалість в області інновацій, дизайну, безпеки, характеристик, технологій, задоволеності водія та цінності. Конкурс був заснований у 1994 році ветераном-автожурналістом Крістофером Дженсеном.
Номінанти в категорії легкових автомобілів:
Audi A3
Cadillac CT5-V Blackwing
Genesis G70
Honda Civic Sedan
Karma GS-6
Lucid Air
Maserati MC20
Mercedes-Benz EQS
Mercedes-Benz S-Class
Subaru BRZ
Toyota GR 86
Volkswagen Golf Mk VIII (Golf R/Golf GTI)
Номінанти в категорії пікапів:
Ford F-150 Raptor
Ford Maverick
GMC HUMMER
Hyundai Santa Cruz
Nissan Frontier
Rivian R1T
Tesla Cybertruck
Toyota Tundra
Номінанти в категорії позашляховиків та кросоверів:
Acura MDX
Buick Envision
Chevrolet Bolt EUV
Ford Bronco
Genesis GV70
Hyundai IONIQ 5
Hyundai Tucson (плагін-гібрид/ДВЗ/гібрид)
Infiniti QX60
Jeep Grand Cherokee (ДВЗ, гібрид, L)
Jeep Wagoneer/Grand Wagoneer
Kia Carnival
Lexus NX
Mazda MX-30 electric
Mitsubishi Outlander
Nissan Pathfinder
Toyota Corolla Cross
Volkswagen ID4
Volkswagen Taos