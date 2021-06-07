"Хактивісти" оприлюднили відкрите звернення до Ілона Маска, в якому звинувачують його у маніпуляціях громадською думкою та темних справах з криптовалютою Біткоїн.

Виконавчий директор Tesla та SpaceX, Technoking та “Імператор Марсу” Ілон Маск отримав від хакерської групи Anonymous оголошення війни словами “Можеш думати, що ти тут найрозумніший. Але тепер ти зустрів рівних. Ми Анонім. Ми легіон. Чекай”.

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Останнє відео від Anonymous – це повідомлення для громадян світу та попередження для Ілона Маска, як сказано на початку. У ньому міститься чимало закидів до мільярдера, але в першу чергу це негативний вплив на курс Біткоїн та нехтування дрібними інвесторами, включаючи покупців автомобілів.

Хоча криптовалюта сьогодні є цілком легальним платіжним засобом, за своєю суттю вона тісно пов’язана з тіньовим інтернетом, ідеалісти якого і формують той самий легіон Anonymous. Тож Ілон Маск накликав на себе гнів “хактивістів” саме своїми діями у цьому просторі. Заодно хакери пройшлись і по інших грішках Маска. Ось що стверджує Anonymous:

- Ілон Маск не є співзасновником Tesla, хоча позиціює себе саме так, а справжніми батьками компанії є “набагато розумніші люди: Марк Тарпеннінг та Мартін Еберхард”;

- Tesla заробляє більше грошей на державних субсидіях, біткойнах і продажу “зелених кредитів” іншим автовиробникам, ніж на продажу автомобілів;

- Державні екологічні субсидії активно інвестуються в криптовалюту;

- Рішення Маска продавати автомобілі Tesla за біткойни, а потім скасування цього рішення, що викликало значні коливання на звичайній та криптовалютній біржах і призвело до значних втрат для багатьох інвесторів;

- Продовження активної діяльності в соцмережах, після того, як було визнано, що “твіти” Ліона Маска впливають на фондовий та крипторинок. “Для Маска це все веселощі та ігри, але реальні люди в процесі втрачають реальні гроші”;

- Діяльність компанії Tesla аж ніяк не йде на користь людству, що чудово розуміють звільнені в кризу працівники заводів та малолітні рудокопи, що вручну видобувають літій, а відтак і фінансова підтримка диктаторських режимів у країнах з літієвими копальнями.

Група називає Маска ще одним “нарцисичним багатим чуваком, який прагне уваги до себе”, який руйнує життя простих людей і “продовжує знущатися з них мемами з одного зі своїх особняків за мільйони доларів”. У прагненні Маска врятувати Землю за допомогою електромобілів і, врешті-решт, людську расу, проклавши шлях до освоєння космосу, Anonymous вбачає “комплекс переможця та рятівника”, а не турботу про людство.

На завершення Anonymous повідомляє Маску, що тепер, коли повідомлення отримано, він має чекати – очевидно, на хакерські атаки, які будуть націлені особисто на нього, але не на його компанії, оскільки це може нашкодити працівникам.