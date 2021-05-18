Після перемоги у двобої, Бенеїл Даріуш виголосив промову, в якій, замість традиційних подяк тренерам і викликів суперникам, звернувся до керівника Tesla.

Почути своє ім’я у виклику від бійця UFC, який щойно вийшов переможцем із важкого поєдинку – не найприємніша річ. Як правило, це означає новий двобій.

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У суботу ввечері ім’я Ілона Маска пролунало у найменш вірогідній ситуації. Бенеїл Даріуш, американський боєць іранського походження, що спеціалізується на бразильському джиу-джитсу, щойно виграв свій матч проти Тоні Фергюсона, коли помітив спортивного коментатора і ведучого Джо Рогана з мікрофоном. Помітивши шанс, Бенеїл закінчив свою промову переможця так: “Джо, я хочу звернутись до твого приятеля. Ілоне Маск, де, автомобіль моєї дружини, братан?” – чим викликав істеричний сміх Джо Рогана, з яким свого часу Ілон Маск випив келих віскі та скурив косячок з маріхуаною. “Я чекаю півроку, – продовжив Бенеїл – у мене народилася дитина, мені потрібна хороша машина, я повинен захистити свою доньку. Давай, Ілоне, дай мені мою машину!”.

Як і слід було очікувати, PR-відділ Tesla в особі самого Ілона Маска оперативно відповів на цей заклик через свій улюблений канал зв’язку – Twitter: “Скоро. Вибачте за затримку!”.

Спортсмен стверджує, що йому пообіцяли доставити машину в березні, а той факт, що вже червень на порозі, а машини й досі не видно, є проявом “неповаги”.

За словами Бенеїла, він зробив замовлення в грудні минулого року, і оскільки він ще не отримав машину, це може означати, що він чекає на Model S або Model X, тому що моделями 3 і Y таких величезних затримок з доставленням не спостерігається.