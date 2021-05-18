После победы в поединке Бенеил Дариуш произнес речь, в которой, вместо традиционных благодарностей и вызовов соперникам, обратился к руководителю Tesla.

Услышать свое имя в вызове от бойца UFC, который только что вышел победителем из тяжелого поединка, – не самая приятная вещь. Как правило, это означает новый поединок.

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В субботу вечером имя Илона Маска прозвучало в наименее вероятной ситуации. Бенеил Дариуш, американский боец иранского происхождения, специализирующийся на бразильском джиу-джитсу, только что выиграл свой матч против Тони Фергюсона, когда заметил спортивного комментатора и ведущего Джо Рогана с микрофоном. Заметив шанс, Бенеил закончил свою речь так: "Джо, я хочу обратиться к твоему приятелю. Илон Маск, где, автомобиль моей жены, братан?" – чем вызвал истерический смех Джо Рогана, с которым в свое время Илон Маск выпил бокал виски и скурил косячок с марихуаной. "Я жду полгода, – продолжил Бенеил. – У меня родился ребенок, мне нужна хорошая машина, я должен защитить свою дочь. Давай, Илон, дай мне мою машину!”.

Как и следовало ожидать, PR-отдел Tesla в лице самого Илона Маска оперативно ответил на этот призыв через свой любимый канал связи – Twitter: “Скоро. Извините за задержку!”.

Спортсмен утверждает, что ему пообещали доставить машину в марте, а тот факт, что уже июнь на пороге, а машины до сих пор не видно, является проявлением “неуважения”.

По словам Бенеила, он сделал заказ в декабре прошлого года, и поскольку он еще не получил машину, это может означать, что он ждет Model S или Model X, потому что у моделей 3 и Y таких огромных задержек с доставкой не наблюдается.