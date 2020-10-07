Роспуск Департамента коммуникаций с общественностью и СМИ состоялся после того, как Маск ознакомился с публикациями и видеосюжетами про "Батарейный день".

Замены или возврата этого структурного подразделения компанией не предвидится, сообщает Autoevolution.

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Мягко говоря, бренд Tesla освещается в СМИ неоднозначно. Есть средства массовой информации, которые, кажется, находятся на заработной плате у “Теслы” (хотя таких фактов не выявлено), и те, что закрыли бы компанию за секунду, если бы это зависело от них. Есть также значительная часть СМИ, которые пытаются оставаться нейтральными и изображать объективную картину, оставляя читателю или зрителю делать собственные выводы. Это, собственно, и является определением того, что должны делать СМИ, но с такой компанией, как Tesla, делать это чрезвычайно сложно.

А помехой является лишь один простой фактор и зовется он Илон Маск. Вряд ли в автоиндустрии найдется другой генеральный директор, столь тесно связанный с компанией, которой он руководит. Даже у Кристина фон Кенигсегга связь с его одноименным брендом кажется не столь тесной, как между Маском и Tesla.

Поскольку он так глубоко верит в миссию компании и, вероятно, чувствует, что она сама против остального в отрасли – не говоря уже о нефтяной промышленности – Илон Маск склонен воспринимать любую критику на личном уровне. Критика же в бизнесе с производством такого сложного продукта – неизбежна. Другое дело, как болезненно ее воспринимает основатель и руководитель компании.

Последний пример появился в прошлом месяце – после “Батарейного дня”, анонсы которого были такими раздутыми и длились так долго, что стало почти невозможно оправдать надежды. Кроме того, само событие показало не слишком значительный фактический прогресс во внедрении нового, зато было много планов и обещаний, некоторые из них мы слышали еще три года назад.

В результате реакция СМИ была довольно прохладной. Конечно, новая батарея звучит прекрасно, и изготовление ячеек очень важно, но трудно волноваться по поводу того, что еще не происходит. Через несколько дней после происшествия, по-видимому, недовольный освещением в СМИ, Маск назвал прессу “глупой”, сказав, что СМИ не осознают значения того, что было объявлено на Battery Day.

Похоже, это стало последней каплей для Маска, поскольку теперь Tesla распустила свой PR-отдел, не планируя его возобновлять. До этого времени большую часть работы в этом секторе для Tesla выполняла чужая компания, однако Electrek сообщает, что сейчас автопроизводитель абсолютно не имеет никакой команды связей с общественностью.

Такого в современной автомобильной отрасли не бывает, но Tesla всегда делает все по-другому. Тем не менее, разрыв связей со СМИ кажется немного слишком большим шагом даже для “Теслы”.

Вероятно, коммуникации Tesla с миром теперь будут происходить непосредственно через Маска, а информация будет доступна избранным благосклонным СМИ. К сожалению, это может превратиться в самореализованное пророчество, поскольку часть прессы будет разгневана этим решением (и справедливо), и будет негативно сообщать о “Тесле” (что несправедливо), доказывая, что Маск был прав в своих суждениях о прессе. А это не совсем справедливо.