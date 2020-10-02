Первые десять серийных машин уже прошли проверку. Но фирменную систему Tesla эксперты "забраковали".

Сами эксперты Euro NCAP используют формулировку “системы ассистированного вождения” или Highway Assist, вместо “автопилота”, поскольку этот термин способен вводить в заблуждение.

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Испытателей интересовало, как автомобиль с камерами и датчиками поддерживает постоянную скорость, сохраняет безопасную дистанцию до машины впереди, вписывается в центр полосы движения и как реагирует на неизбежное столкновение.

Комплекс помощи при вождении Highway Assist включает набор систем активной безопасности и помощи водителю на основе адаптивного круиз-контроля. Такой комплекс есть по меньшей мере у десяти автомобилей, которые сейчас продаются в Европе: Audi Q8, BMW 3-й серии, Ford Kuga, Mercedes-Benz GLE, Nissan Juke, Peugeot 2008, Renault Clio, Tesla Model 3, Volkswagen Passat и Volvo V60.

Основные аспекты оценки: Assistance Competence – электронные помощники, которые нуждаются в участии водителя; Safety Backup – средства активной безопасности, которые активируются сами. Оценки выставлены по четырехбалльной шкале, где 4 – самая высокая.