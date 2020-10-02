Перші десять серійних машин вже пройшли перевірку. І фірмову систему Tesla експерти "забракували".

Самі експерти Euro NCAP використовують формулювання “системи асистованого водіння” або Highway Assist, замість “автопілот”, оскільки цей термін здатен вводити в оману.

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Випробувачів цікавило, як автомобіль з камерами і датчиками підтримує постійну швидкість, зберігає безпечну дистанцію до машини попереду, вписується у центр смуги руху та як реагує на неминуче зіткнення.

Комплекс допомоги при водінні Highway Assist включає набір систем активної безпеки і допомоги водієві на основі адаптивного круїз-контролю. Такий комплекс є щонайменше у десяти автомобілів, що зараз продаються в Європі: Audi Q8, BMW 3-ї Серії, Ford Kuga, Mercedes-Benz GLE, Nissan Juke, Peugeot 2008, Renault Clio, Tesla Model 3, Volkswagen Passat і Volvo V60.

Основні аспекти оцінки: Assistance Competence – електронні помічники, які потребують участі водія, та Safety Backup – засоби активної безпеки, які активуються самі. Оцінки виставлені за чотирибальною шкалою, де 4 – найвища.