Чергове свідчення того, що виробнику електрокарів не варто було називати свій комплекс допомоги при водінні "Автопілот".

Протягом років ми чули та повідомляли про числені випадки, коли водії спричиняли аварії або просто суперечки, використовуючи режим “Автопілот”, щоб дозволити машині їздити самостійно. Незважаючи на те, що Tesla офіційно заявляє: жоден автомобіль на сьогодні не є повністю автономним і не повинен використовуватись без повної уваги та контролю водія на водійському сидінні.

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“Хоча ці функції (тобто комплекс Autopilot та його здатність самокерування) розроблені для того, щоб з часом стати більш здібними, але в даний час він не робить транспортний засіб автономним”, – зазначено на офіційному веб-сайті Tesla.

Напевно, власник одного з електрокарів не надто ретельно вивчав інформацію про свій автомобіль, або ж просто знехтував цим повідомленням і міркуваннями здорового глузду. Чоловік на ім’я Альберт Сіплен з Північної Кароліни у США дозволив своєму електричному кросоверу Tesla Model X самостійно їхати по автомагістралі, в той час, як сам він знаходився у пасажирському кріслі. Цей трюк він зняв на відео і, звичайно, оприлюднив його у соцмережіх.

Автор відео каже, що якби на дорозі були лише автомобілі “Тесла”, аварій взагалі б не було, оскільки ці електрокари “найсучасніші в технічному відношенні машини”. Він також додав, що, оскільки він заплатив 8000 доларів за пакет повних можливостей самокерування, Model X може їздити самостійно, поки він прохолоджується на пасажирському сидінні. А усі, “хто не згоден з цією думкою – дурні та заздрісники, які просто не можуть дозволити собі Tesla”.