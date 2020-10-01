Очередное свидетельство того, что производителю электрокаров не стоило называть свой комплекс помощи при вождении "Автопилот".

В течение многих лет мы слышали и сообщали о многочисленных случаях, когда водители вызывали аварии или просто споры, используя режим “автопилот”, чтобы позволить машине ездить самостоятельно. Несмотря на то, что Tesla официально заявляет: ни один автомобиль на сегодня не является полностью автономным и не должен использоваться без полного внимания и контроля водителя на водительском сиденье.

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“Хотя эти функции (то есть комплекс Autopilot и его способность самоуправления) разработаны для того, чтобы со временем стать более способными, но в настоящее время он не делает транспортное средство автономным”, – говорится на официальном веб-сайте Tesla.

Наверное, владелец одного из электрокаров не слишком тщательно изучал информацию о своем автомобиле, или же просто пренебрег этим сообщением и соображениями здравого смысла. Мужчина по имени Альберт Сиплен из Северной Каролины в США позволил своему электрическому кроссоверу Tesla Model X самостоятельно ехать по автомагистрали, в то время, как сам он находился в пассажирском кресле. Этот трюк он снял на видео и, конечно, обнародовал его в соцсетях.

Автор видео говорит, что если бы на дороге были только автомобили “Тесла”, аварий вообще бы не было, поскольку эти электрокары “самые современные в техническом отношении машины”. Он также добавил, что, поскольку он заплатил 8000 долларов за пакет полных возможностей самоуправления, Model X может ездить самостоятельно, пока он прохлаждается на пассажирском сидении. А все, “кто не согласен с этим мнением – дураки и завистники, которые просто не могут позволить себе Tesla”.