Розпуск Департаменту комунікацій з громадськістю та ЗМІ відбувся після того, як Маск ознайомився з публікаціями та відеосюжетами про "Батарейний день".

Заміни чи повернення цього структурного підрозділу компанії не передбачається, повідомляє Autoevolution.

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М’яко кажучи, бренд Tesla висвітлюється у ЗМІ неоднозначно. Є засоби масової інформації, які, здається, знаходяться на заробітній платі у “Тесли” (хоча таких фактів не виявлено), і ті, що закрили б компанію за секунду, якби це залежало від них. Є також значна частина ЗМІ, які намагаються залишатися нейтральними та змальовувати об’єктивну картину, залишаючи читачеві чи глядачеві робити власні висновки. Це, власне, і є визначенням того, що повинні робити ЗМІ, але з такою компанією, як Tesla, робити це надзвичайно складно.

А на заваді стоїть лише один простий чинник і зветься він Ілон Маск. Навряд чи в автоіндустрії знайдеться інший генеральний директор, настільки тісно пов’язаний з компанією, якою він керує. Навіть у Крістіна фон Кенігсегга зв’язок з його одноіменним брендом здається не настільки тісним, як між Маском і Tesla.

Оскільки він так глибоко вірить у місію компанії і, ймовірно, відчуває, що вона сама проти решти галузі – не кажучи вже про нафтову промисловість – Ілон Маск схильний сприймати будь-яку критику на особистому рівні. Критика ж у бізнесі з виробництвом такого складного продукту – неминуча. Інша справа, як болюче її сприймає засновник і керівник компанії.

Останній приклад з’явився після минулого місяця – після “Батарейного дня”, анонси якого були такими роздутими і тривали так довго, що стало майже неможливо виправдати сподівання. Крім того, сама подія показала не надто значний фактичний прогрес у впровадженні нового, натомість було багато планів та обіцянок, деякі з них ми чули ще три роки тому.

Як наслідок, реакція ЗМІ була досить прохолодною. Звичайно, нова батарея звучить чудово, і виготовлення комірок дуже важливо, але важко хвилюватися тим, що ще не відбувається. Через кілька днів після події, мабуть, незадоволений висвітленням у ЗМІ, Маск назвав пресу “дурною”, сказавши, що ЗМІ не усвідомлюють значення того, що було оголошено на Battery Day.

Схоже, це стало останньою краплею для Маска, оскільки тепер Tesla розпустила свій PR-відділ, не плануючи його поновлювати. До цього часу більшу частину роботи у цьому секторі для Tesla виконувала стороння компанія, однак Electrek повідомляє, що зараз автовиробник абсолютно не має жодної команди зв’язків з громадськістю.

Такого в сучасній автомобільній галузі не буває, але Tesla завжди робить все по-іншому. Тим не менш, розрив зв'язків зі ЗМІ здається трохи занадто великим кроком навіть для “Тесли”.

Ймовірно, комунікації Tesla зі світом тепер відбуватимуться безпосередньо через Маска, а інформація буде доступна обраним прихильним ЗМІ. На жаль, це може перетворитися на самореалізоване пророцтво, оскільки частина преси буде розлючена цим рішенням (і справедливо), і буде негативно повідомляти про “Теслу” (що несправедливо), доводячи, що Маск був правий у своїх судженнях про пресу. А це не зовсім справедливо.