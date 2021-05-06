Владелец Mercedes с медиацентром MBUX первого поколения поставил своей машине провокационный вопрос об американских электрокарах и неожиданно получил элегантный и дипломатичный ответ.

Пользователь TikTok с ником benzenthusiastofficial спросил голосовой помощник в своем Mercedes-Benz мнение о Tesla. Электронный ассистент дал весьма остроумный ответ.

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Мужчина по имени Алекс обратился к своей машине с вопросом "Что ты думаешь о Tesla", на что получил ответ: "То же, что и вы. Иначе вы бы здесь не сидели".

Вряд ли такой ​​нетривиальный ответ мог дать искусственный интеллект системы MBUX, поскольку ролик был записан в "Мерседесе" с мультимедийной системой первого поколения, которая еще не так хорошо способна справиться с прямой речью и анализом, как современная.

Скорее всего, программисты Mercedes-Benz просто прописали такой ответ на провокационные вопросы о машинах других брендов, поскольку на канале того же автора можно найти и вопрос о BMW с аналогичным ответом.