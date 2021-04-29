Оценочная стоимость редкого суперкара на батарейках – 1 050 000 евро.

SLS стал первой моделью Mercedes-Benz, полностью разработанной и построенной AMG. Суперкар класса “гранд турер” также был носителем мощного атмосферного двигателя на момент своего дебюта в 2009 году. И хотя автомобиль уже был исключительным, в 2013 году немецкий производитель выпустил лимитированную серию из 9 абсолютно безумных машин – электрические SLS AMG.

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В 2014 году Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive можно было приобрести в Германии за 416 500 евро, тогда как суперкар с бензиновым мотором стоил от 165 тысяч евро. В те времена поверить в силу электромобилей было трудно, а их перспективы были туманными – Tesla, например, только вывела на рынок Model S и только объявила о планах развивать сеть зарядных станций, а остальные производители, в основном, экспериментировали с аккумуляторами и электромоторами. Тем не менее, электрокар Mercedes-AMG уже тогда мог похвастаться действительно выдающимися характеристиками.

Вместо 6,2-литрового V8, Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive получил четыре электромотора мощностью 740 сил и с крутящим моментом в 1000 ньютон-метров. Они обеспечивали ускорение с места до 100 километров в час за 3,9 секунды и максимальную скорость в 250 километров в час. 60-киловаттная литий-ионная батарея гарантировала пробег на одном заряде в 250 километров (NEDC). Для сравнения, первые версии Model S, которые продавались только в США, имели запас хода 260-480 км и стоили от 57,4 до 87 400 долларов.

Выставленный на аукцион SLS AMG Electric Drive 2013 выпуска имел двух владельцев, которые намотали на одометре суперкара только 3800 километров. Последнее обслуживание электрокара проводилось в 2018 году, говорится в описании лота. Примечательно, что редкий электрический SLS со временем стал дороже более чем вдвое, тогда как бензиновые SLS стоят примерно столько же, сколько и раньше.

Фото: Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive / RM Sotheby's