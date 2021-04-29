Оціночна вартість рідкісного суперкара на батарейках – 1 050 000 євро.

SLS став першою моделлю Mercedes-Benz, повністю розробленою і збудованою AMG. Суперкар класу гранд турер також був носієм найпотужнішого атмосферного двигуна на момент свого дебюту у 2009 році. І хоча автомобіль вже був винятковим, у 2013 році німецький виробник випустив лімітовану серію з 9 абсолютно шалених машин – електричні SLS AMG.

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У 2014 році Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive можна було придбати в Німеччині за 416,5 тисяч євро, тоді як суперкар з бензиновим мотором коштував від 165 тисяч євро. У ті часи повірити в силу електромобілів було важко, а їх перспективи були туманними – Tesla, наприклад, щойно вивела на ринок Model S і лиш оголосила про плани розбудовувати мережу зарядних станцій, а решта виробників, переважно, експериментували з акумуляторами та електромоторами. Тим не менш, електрокар Mercedes-AMG вже тоді міг похвалитись справді видатними характеристиками.

Замість 6,2-літрового V8, Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive отримав чотири електромотори потужністю 740 сил і з крутним моментом у 1000 ньютон-метрів. Вони забезпечували прискорення з місця до 100 кілометрів на годину за 3,9 секунди і максимальну швидкість у 250 кілометрів на годину. 60-кіловатна літій-іонна батарея гарантувала пробіг на одному заряді у 250 кілометрів (NEDC). Для порівняння, перші версії Model S, що продавались лише в США, мали запас ходу 260–480 кілометрів і коштували від 57,4 до 87,4 тисяч доларів.

Виставлений на аукціон SLS AMG Electric Drive 2013 року випуску мав двох власників, які намотали на одометрі суперкара лише 3800 кілометрів. Останнє обслуговування електрокара проводилось у 2018 році, зазначено в описі лоту. Примітно, що рідкісний електричний SLS з часом став дорожчим більш, ніж вдвічі, тоді як бензинові SLS коштують приблизно стільки ж, скільки й раніше.

Фото: Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive / RM Sotheby's