Поднятая авторитетным немецким изданием Bild тема срыва поставки профинансированных правительством ФРГ 400 бронемашин для Украины нашла неожиданное продолжение и предложение из Канады.

На факт сорванных сроков законтрактованных поставок компанией Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), бронемашин отреагировал гендиректор и основатель канадского производителя бронемашин Roshel Роман Шимонов.

Дело в том, что поставка до 400 противоминно-защищенных транспортных средств (MRAP) была отложена на несколько месяцев из-за недостаточного количества сертификатов противоминной безопасности и отсутствия разрешений на экспорт.

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Гендиректор канадского конкурента немецкого завода Роман Шимонов сказал: "Прочитав вашу недавнюю статью о текущих закупках оборудования Министерством обороны Германии, я почувствовал потребность поделиться информацией о наших машинах MRAP, которые, на мой взгляд, являются гораздо лучшей альтернативой".

По словам Шимонова, канадская поставка такого количества бронемашин была бы не только быстрее, своевременной и в полном соответствии со спецификацией заказа, но и "вдвое дешевле" немецкого конкурента "FFG" и его американского поставщика "TAG"!

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"Мы можем пообещать вам самые конкурентные цены: менее 375 000 евро за MRAP. Сейчас у нас на складе уже есть 100 единиц нового Senator MRAP, которые могут быть немедленно доставлены в Украину. Сейчас компания ежемесячно производит 140 бронеавтомобилей Сенатор", – сообщил руководитель канадского завода Роман Шимонов.

Для сравнения: FFG заложила расчетную цену транспортного средства в 787 500 евро, включая все дополнительные расходы на транспортное средство. По сравнению с предложенным ценником в 375 000 евро от "Roshel" Украина могла бы получить на законтрактованную немецким правительством сумму вдвое больше бронетранспортеров, которые по характеристикам намного лучше запланированных к поставке.

Канадские "Сенаторы" соответствуют стандарту НАТО STANAG 4569 уровень 2 для баллистических и уровни 3A, 2b и 2c с 25 кг TNT. Машина уже сертифицирована, в Украину канадский производитель еще в конце прошлого года поставил 1000-й такой автомобиль.

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Кроме этого, канадский производитель оружия сделал эффектное предложение канцлеру Олафу Шольцу и министру обороны Борису Писториусу: для поддержки Украины в Германии "Roshel" способен в короткий срок открыть их стране завод MRAP.

"Местное производство в Германии сэкономит расходы на логистику, создаст рабочие места и удержит инвестиции в стране, что, в свою очередь, сэкономит налоговые деньги", – подытожил свое предложение Роман Шимонов.

Фото: Roshel