Канадская компания Roshel Inc сообщила об отгрузке Киеву изготовленного 1000-го броневика Senator 4×4.

На распространенном производителем фото юбилейная машина стоит в голове колонны очередной партии техники, подготовленной для перевозки в Украину. Автомобиль обозначили двумя флагштоками с полотнищами украинского и канадского флагов.

Как помните, Канада является поставщиком вооружений Украины с весны 2022 года: в марте в адрес украинского правительства отгружена первая партия Senator 4×4.

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Основатель и директор компании Роман Шимонов заявил: "Roshel набрала такие высокие темпы работы, что отправляет в Украину тысячную по счету бронемашину гораздо раньше запланированных сроков. Качество на высоте. Одно из отличий между нами и другими компаниями заключается в том, что мы делаем весь процесс дома. Мы никому ничего не передаем".

Роман – горячий сторонник Украины, чья родословная идет из Киева, он является действительным членом Канадо-Украинской торговой палаты. Шимонов пообещал и в дальнейшем производить украинским защитникам надежные машины и заверил, что бизнес Канады не будет стоять в стороне и помощь канадских предпринимателей будет ощутимой.

В 2023 году объемы производства Senator на шасси Ford, выросли в десять раз, в среднем завод выпускает за день два автомобиля Senator. Фото: Джон Г. Смит

У воинов ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Теробороны машина получила положительные отзывы. Автомобиль мощный, скоростной и, главное, надежный в бронезащите.

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Канадский бронеавтомобиль в своей основе имеет полноприводное двухосное шасси Ford F-550 с 6,7-литровым турбодизильным мотором мощностью под 400 лошадиных сил. Правда, здесь есть одна особенность: двигатель бронемашины для Украины по экологическому уровню не стандартный, а ниже "фордовского" Евро-5. Может быть Евро-3 и даже Евро-2. Сделано это не для того, чтобы машина была дешевле.

"Вы можете использовать грязное дизельное топливо с высоким содержанием серы, особенно в зоне боевых действий, где не всегда можно получить чистое дизельное топливо", — объясняет Роман Шимонов.

Благодаря инновационному V-образному корпусу Senator максимально увеличивает живучесть экипажа, отражая взрывные волны от салона с экипажем и рассеивая энергию взрыва.

Баллистическое ветровое стекло толщиной 100 мм устанавливаются снаружи автомобиля и имеет больший размер, чем отверстия. Поэтому при взрыве оно не пробивается внутрь. Отверстия для оружия можно открыть только изнутри, в отличие от моделей конкурентов.