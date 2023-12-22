Канадська компанія Roshel Inc сповістила про відвантаження Києву виготовленого 1000-го броньовика Senator 4×4.

На розповсюдженому виробником фото ювілейна машина стоїть в голові колони чергової партії техніки, підготовленої для перевезення в Україну. Автомобіль позначили двома флагштоками з полотнищами українського та канадського прапорів.

Як пригадуєте, Канада є постачальником озброєнь України з весни 2022 року: у березні на адресу українського уряду відвантажено першу партію Senator 4×4.

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Засновник та директор компанії Роман Шимонов заявив: "Roshel набрала такі високі темпи роботи, що відправляє в Україну тисячну за відліком бронемашину набагато раніше запланованих термінів. Якість на висоті. Одна з відмінностей між нами та іншими компаніями полягає в тому, що ми робимо весь процес вдома. Ми нікому нічого не передаємо".

Роман – палкий прихильник України, чий родовід йде з Києва, він є дійсним членом Канадо-Української торгової палати. Шимонов пообіцяв і надалі виробляти українським захисникам надійні машини й запевнив, що бізнес Канади не буде стояти осторонь і допомога канадських підприємців буде відчутною.

У 2023 році обсяги виробництва Senator на шасі Ford, зросли в десять разів, в середньому завод випускає за день два автомобілі Senator. Фото: Джон Г. Сміт

У воїнів ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби й Тероборони машина отримала схвальні відгуки. Автомобіль потужний, швидкісний і, головне, надійний у бронезахисті.

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Канадський бронеавтомобіль у своїй основі має повнопривідне двовісне шасі Ford F-550 з 6,7-літровим турбодизильним мотором потужністю під 400 кінських сил. Щоправда, тут є одна особливість: двигун бронемашини для України за екологічним рівнем не стандартний, а нижчий від "фордівського" Євро-5. Може бути Евро-3 і навіть Євро-2. Зроблено це не для того, щоб машина була дешевшою.

«Ви можете використовувати брудне дизельне пальне з високим вмістом сірки, особливо в зоні бойових дій, де не обов’язково отримати чисте дизельне пальне», — пояснює Роман Шимонов.

Завдяки інноваційному V-подібному корпусу Senator максимально збільшує живучість екіпажу, відбиваючи вибухові хвилі від салону з екіпажем та розсіюючи енергію вибуху.

Балістичне вітрове скло товщиною 100 мм встановлюються зовні автомобіля та має більший розмір, ніж отвори. Тому під час вибуху воно не пробивається всередину. Отвори для зброї можна відкрити лише зсередини, на відміну від моделей конкурентів.