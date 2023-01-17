Наши военные выступили в роли тест-пилотов, испытывающих машины в боевых условиях. Поэтому Сергей Волощенко собрал все замечания и предложения от ВСУ, которые канадский производитель с украинскими корнями оперативно принял во внимание и воплотил в новых машинах Roshel.

На минувшей неделе СМИ сообщали о том, как черниговские пограничники получили партию канадских бронированных автомобилей Roshel Senator, к усовершенствованию которых приложили руку наши бойцы.

На фронте уже более сотни такой бронетехники. Только в последней пришедшей партии было 60 машин, и Roshel говорит, что сейчас ее производство полностью сосредоточено на потребностях украинской армии. И это чертовски приятно слышать!

На самом деле, мы уже снимали Roshel несколько недель назад, но Senator постоянно модернизируется. И происходит это интересным способом. Дело в том, что над усовершенствованием “Сенатора” работают украинские военные, ежедневно ездящие на таких автомобилях, и ни один производитель БТРов в мире не может позволить себе такие тесты и специалистов. Потому что каждый день производитель общается по телефону с водителями, которые ездят на "Сенаторах" и прислушивается к их пожеланиям, оперативно все учитывает и реализует. Именно так родилось и уже внедрено 15 улучшений, о которых я расскажу вам сейчас.

В первую очередь военные попросили усовершенствовать броню. Нужно понимать, что с самого начала Rochelle Senator создавался для нужд полиции, поэтому класса брони B6 или B7 было достаточно с толщиной брони до 10 мм, но нужно понимать, что это не MRAP, у него нет бронированного V-образного дна. Но для военных было сделано дополнительно бронирование жизненно важных узлов снизу.

Некоторые изменения заметны невооруженным глазом, в первую очередь сзади появилось тягово-прицепное устройство, так называемый фаркоп. На корпусе разбросаны 8 светодиодов, которые светятся разными цветами, и что очень важно с точки зрения военных, также есть электрическая лебедка с возможностью подключения пульта, все это очень необходимо, чтобы буксировать прицеп, легкое оружие или вытаскивать другой автомобиль из грязи.

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По сравнению с предыдущей моделью изменилось крепление капота, а точнее его защелка. Чтобы разблокировать капот, нужно нажать пальцем на красную кнопку, и он открывается. Это дополнительная блокировка на случай экстремальных условий эксплуатации.

Конечно, все улучшения важны, но самым важным, с моей точки зрения, была установка нового двигателя, экологичность которого снизили до Евро 2. Это сделали, чтобы можно было лить дизтопливо с высоким содержанием серы, так называемая "грязная солярка" на фронте. Теперь ее можно сливать с танков, с БТРов и мотор легко все это переваривает. А Ford эксклюзивно снабжает Rochelle эти двигатели Евро 2.

При этом мощность 6,7-литрового турбодизеля V8 не изменилась – те же 330 сил и 750 Нм, которые передаются на колеса через 10-ступенчатую АКПП и разгоняют Senator до 126 км/ч. В столь высокой машине вообще сложно оценить реальную скорость. И тормозит очень достойно, главное – привыкнуть к габаритам, чтобы на такой скорости никого не сбить на дороге.

Аппетит не изменился, тех же 30 литров на сотню, то есть двух баков по 257 литров хватает Senator примерно на 800 км.

Также приятная деталь – чехлы для сидений. Они защищают от грязи, не нуждаются в дополнительном уходе, потому что стулья изготовлены из ткани и быстро пачкаются.

На центральном тоннеле возле водителя появились кнопки управления внешним и внутренним освещением, а в громкоговорителе даже была кнопка сигнализации заднего хода.

Но самое главное то, что сзади вместо тех скамеек, которые были в последнем броневике, устанавливают восемь натовских сидений, не имеющих жесткой связи с полом, то есть они не пропускают энергию удара снизу. Хотя наши военные говорят, что скамейки – это тоже хорошо, ведь на них можно спать.

По отзывам военных, это одна из лучших бронированных машин, которые они видели, по качеству исполнения, броне, маневренности, скорости и удобству.

Очевидно, что правительство Канады и страны НАТО показали хороший пример того, как можно увеличить парк современной бронетехники ВСУ.