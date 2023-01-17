Наші військові виступили в ролі тест-пілотів, які випробовують машини в бойових умовах. Тому Сергій Волощенко зібрав всі зауваження і пропозиції від ЗСУ, які канадський виробник з українським корінням оперативно взяв до уваги і втілив в нових машинах Roshel.

Минулого тижня ЗМІ повідомляли про те, як чернігівські прикордонники отримали партію канадських броньованих автомобілів Roshel Senator, до вдосконалення яких доклали руку наші бійці.

На фронті вже понад сотня одиниць такої бронетехніки. Лише в останній партії, яка надійшла, було 60 машин, і Roshel каже, що зараз її виробництво повністю зосереджено на потребах української армії. І це до біса приємно чути!

Насправді ми вже знімали Roshel кілька тижнів тому, але Senator постійно модернізується. І відбувається це в цікавий спосіб. Річ у тому, що над удосконаленням “Сенатора” працюють українські військові, які щодня їздять на таких автомобілях, і жоден виробник БТРів у світі не може дозволити собі такі тести та фахівців. Тому що кожен день виробник спілкується телефоном з водіями, які їздять на “Сенаторах” і прислухається до їхніх побажань, оперативно все враховує і реалізує. Саме так народилося і вже впроваджено 15 поліпшень, про які я розповім вам зараз.

В першу чергу військові попросили вдосконалити броню. Потрібно розуміти, що з самого початку Rochelle Senator створювався для потреб поліції, тому класу броні B6 або B7 було достатньо з товщиною броні до 10 мм. Але треба розуміти, що це не MRAP, він не має броньованого V-подібного дна. Але для військових було потрібне додаткове бронювання життєво важливих вузлів знизу.

Деякі зміни помітні неозброєним оком: в першу чергу, ззаду з'явився тягово-причіпний пристрій, так званий фаркоп. На корпусі розкидано 8 світлодіодів, які світяться різними кольорами, і що дуже важливо з точки зору військових, також є електрична лебідка з можливістю підключення пульта. Все це дуже потрібно, щоб буксирувати причіп, легку зброю або витягувати інший автомобіль із бруду.

Також цікаво тест-драйв броньованого KRAZ Spartan з передової

У порівнянні з попередньою моделлю змінилося кріплення капота, а точніше його засувка. Щоб розблокувати капот, потрібно натиснути пальцем на червону кнопку, і він відкривається. Це додаткове блокування на випадок екстремальних умов експлуатації.

Звичайно, всі поліпшення важливі, але найважливішим, з моєї точки зору, було встановлення нового двигуна, екологічність якого знизили до Євро 2. Це зробили, щоб можна було лити дизпаливо з високим вмістом сірки, так звана “брудна солярка” на фронті. Тепер її можна зливати з танків, з БТРів і мотор легко все це перетравлює. А Ford ексклюзивно постачає Rochelle ці двигуни Євро 2.

При цьому потужність 6,7-літрового турбодизеля V8 не змінилася – ті ж 330 сил і 750 Нм, які передаються на колеса через 10-ступінчасту АКПП і розганяють Senator до 126 км/год. У такій високій машині взагалі складно оцінити реальну швидкість. І гальмує дуже гідно, головне – звикнути до габаритів, щоб на такій швидкості нікого не збити на дорозі.

Апетит не змінився, тих же 30 літрів на сотню і, відповідно, двох баків по 257 літрів вистачає Senator приблизно на 800 км.

Також приємна деталь – чохли для сидінь. Вони захищають від бруду, не потребують додаткового догляду, тому що стільці виготовлені з тканини і швидко брудняться.

На центральному тунелі біля водія з'явилися кнопки управління зовнішнім і внутрішнім освітленням, а в гучномовці навіть була кнопка сигналізації заднього ходу.

Але найголовніше те, що ззаду замість тих лавок, які були в останньому броньовичку, встановлюють вісім натовських сидінь, які не мають жорсткого зв’язку з підлогою, тобто вони не пропускають енергію удару знизу. Хоча наші військові кажуть, що лавки – це теж добре, адже на них можна спати.

За відгуками військових, це одна з найкращих броньованих машин, які вони бачили, за якістю виконання, броні, маневреності, швидкості та зручності.

Тож очевидно, що уряд Канади та країни НАТО показали гарний приклад того, як можна збільшити парк сучасної бронетехніки ЗСУ.