Порушена авторитетним німецьким виданням Bild тема зриву постачання профінансованих урядом ФРН 400 бронемашин для України знайшла несподіване продовження і пропозицію з Канади.

На факт зірваних термінів законтрактованих постачань компанією Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), бронемашин зреагував гендиректор і засновник канадського виробника бронемашин Roshel Роман Шимонов.

Справа в тім, що поставка до 400 протимінно-захищених транспортних засобів (MRAP) була відкладена на кілька місяців через недостатню кількість сертифікатів протимінної безпеки та відсутність дозволів на експорт.

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Гендиректор канадського конкурента німецького заводу Роман Шимонов сказав: "Прочитавши вашу недавню статтю про поточні закупівлі обладнання Міністерством оборони Німеччини, я відчув потребу поділитися інформацією про наші машини MRAP, які, на мій погляд, є набагато кращою альтернативою".

За словами Шимонова, канадська поставка такої кількості бронемашин була б не лише швидшою, вчасною та у повній відповідності до специфікації замовлення, але й "вдвічі дешевшою" німецького конкурента «FFG» та його американського постачальника «TAG»!

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"Ми можемо пообіцяти вам найконкурентніші ціни: менше 375 000 євро за MRAP. Зараз у нас на складі вже є 100 одиниць нового Senator MRAP, які можуть бути негайно доставлені в Україну. Нині компанія щомісяця виробляє 140 бронеавтомобілів Сенатор", – повідомив керівник канадського заводу Роман Шимонов.

Для порівняння: FFG заклала розрахункову ціну транспортного засобу в 787 500 євро, включаючи всі додаткові витрати на транспортний засіб. У порівнянні з запропонованим цінником у 375 000 євро від "Roshel" Україна могла б отримати на законтрактовану німецьким урядом суму удвічі більше бронетранспортерів, які за характеристиками набагато кращі від запланованих до постачання.

Канадські «Сенатор» відповідають стандарту НАТО STANAG 4569 рівень 2 для балістичних і рівні 3A, 2b і 2c з 25 кг TNT. Машина вже сертифікована, в Україну канадський виробник ще наприкінці минулого року поставив 1000-й такий автомобіль.

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Окрім цього, канадський виробник зброї зробив ефектну пропозицію канцлеру Олафу Шольцу і міністру оборони Борису Пісторіусу: задля підтримки України в Німеччині "Roshel" спроможний в короткий термін відкрити в їх країні завод MRAP.

"Місцеве виробництво в Німеччині заощадить витрати на логістику, створить робочі місця та утримає інвестиції в країні, що, своєю чергою, заощадить податкові гроші", – підсумував свою пропозицію Роман Шимонов.

Фото: Roshel