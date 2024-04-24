На Пекинском автосалоне Auto China компания Audi представляет китайскую удлиненную версию Q6 e-tron. Первая модель на платформе PPE будет изготовлена на новом заводе в Чанчуне.

Производитель акцентирует, что Audi Q6 e-tron относится к первым серийным моделям на платформе Premium Platform Electric (PPE) в сегменте премиальной электрической мобильности. Серийная версия дебютирует в четвертом квартале 2024 года, клиенты получат заказанные машины в 2025 году.

Новенькая Audi Q6L e-tron приятно удивит характеристиками вождения и зарядки, эффективностью и еще большим запасом хода, чем глобальная модель. Удлиненная на 105 миллиметров колесная база также позволяет установить больший аккумулятор, что продлит запас хода на расстояние более 700 километров.

Читайте также Audi A3 будет седаном, хэтчбеком и кроссовером

Обновлённая передняя часть с эволюцией лица бренда Audi расставляет собственные акценты в версии для Китая – будут использованы эксклюзивные цвета. Лилово-серый, показан на экстерьере модели в Пекине, является одним из них.

Мощные, компактные и высокоэффективные электродвигатели и недавно разработанная литий-ионная батарея, состоящая из 12 модулей и 192 призматических элементов с общей емкостью 107 кВт-ч, обеспечивают запас хода на упомянутые выше более 700 километров.

Благодаря технологии 800 вольт и максимальной зарядной мощности постоянного тока 270 кВт в стандартной комплектации Audi Q6L e-tron понадобится немного времени для зарядки. До 260 километров запаса хода можно зарядить всего за десять минут на соответствующей зарядной станции (High Power Charging, HPC). Состояние заряда (SoC) увеличится с 10 до 80 процентов в течение 25 минут.

Q6L e-tron будет предлагаться как версия с задним приводом с системной выходной мощностью 255 кВт и полным приводом quattro с мощностью 345 кВт. Версия с задним приводом обеспечивает значительную эффективность и запас хода, а версия quattro обеспечивает отличное сцепление с дорогой и динамику вождения.

Читайте также Каким мог быть пикап от Audi: видео

Audi представит на Q6L e-tron ряд адаптированных для Китая функций помощи водителю, включая адаптивный Driving Assistant Pro и Parking Assistant Pro. Базируясь на комплексной системе датчиков (включая лидарные и радарные датчики, камеры и ультразвуковые датчики) и технологии V2X, эти функции будут помогать водителю в гораздо более широких сценариях вождения и парковки, чем любая предыдущая модель Audi.

Вместе с несколькими дополнительными функциями, такими как система помощи при движении задним ходом, Q6L e-tron откроет совершенно новые измерения комфорта и безопасности для китайских клиентов.

Audi Q6L e-tron и другие модели для китайского рынка на базе платформы PPE будут создаваться на новом заводе в Чанчуне. Производственная площадка и штаб-квартира компании Audi FAW NEV является первым заводом Audi в Китае, который производит исключительно электрические транспортные средства.

Читайте также Конец эпохи: Audi R8 покидает конвейер

О стоимости новинки пока ничего не сообщается.

Фото: Audi