Немецкий автопроизводитель славится своими роскошными автомобилями, однако в его линейке никогда не было и, наверняка не будет, пикапа. Но, этот факт совсем не смущает виртуальных художников.

Линейка Audi сейчас получает новый стиль под руководством бывшего руководителя дизайна Land Rover. Недавно были представлены электрические Q4 e-tron и Q6 e-tron, обновленная A3, а совсем скоро автопроизводитель презентует A5, Q5 и A6 e-tron.

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Однако, создателям CGI-рендеров всегда мало актуальных новинок от автопроизводителей, а потому они охотно создают уникальные концепции, которые являются впечатляющими и иногда даже нелепыми. Виртуальный художник, более известный в социальных сетях как SRK Designs, решил сделать бренд Audi более привлекательным на американском рынке, а потому создал концепт настоящего пикапа.

Он не использовал стандартную номенклатуру Audi для названий моделей, и вместо стандартных A, S, RS или Q назвал его просто Audi Pickup Truck Concept.

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Мастер пикселей не раскрыл деталей какой именно реальной моделью он вдохновлялся, поскольку это неофициальная "цифровая визуализация вдохновения автора". К тому же довольно трудно понять размеры автомобиля. Скорее всего, если пикап когда-то будет настоящим, он будет примерно среднего или даже полноразмерного класса и станет конкурентом Ford F-150.