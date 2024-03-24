Німецький автовиробник славиться своїми розкішними автомобілями, однак в його лінійці ніколи не було й, напевно не буде, пікапа. Але, цей факт зовсім не бентежить віртуальних художників.

Лінійка Audi наразі отримує новий стиль під керівництвом колишнього керівника дизайну Land Rover. Нещодавно було представлено електричні Q4 e-tron та Q6 e-tron, оновлена A3, а зовсім незабаром автовиробник презентує A5, Q5 і A6 e-tron.

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Однак, творцям CGI-рендерів завжди мало актуальних новинок від автовиробників, а тому вони залюбки створюють унікальні концепції, які є вражаючими та іноді навіть безглуздими. Віртуальний художник, більш відомий у соціальних мережах як SRK Designs, вирішив зробити бренд Audi більш привабливим на американському ринку, а тому створив концепт справжнього пікапа.

Він не використовував стандартну номенклатуру Audi для назв моделей, й замість стандартних A, S, RS чи Q назвав його просто Audi Pickup Truck Concept.

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Майстер пікселів не розкрив деталей якою саме реальною моделлю він надихався, оскільки це неофіційна «цифрова візуалізація натхнення автора». До того ж досить важко зрозуміти розміри автівки. Швидше за все, якщо пікап колись буде справжнім, він буде приблизно середнього або навіть повнорозмірного класу й стане конкурентом Ford F-150.