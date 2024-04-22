Четвертое поколение Audi A3 получит три типа кузова. Самой интересной будет самая мощная версия Audi S3.

Похоже, с выпуском нового Audi A3 компания старается сделать как можно больше предложений в своем сегменте. Три типа кузова и "заряженная" версия на 333 л.с. – яркое тому подтверждение.

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В обновленной Audi A3 значительно расширенное стандартное оборудование повышает комфорт, дневные ходовые огни с возможностью выбора и гибкая подписка на функции по желанию обеспечивают высокую степень индивидуализации. A3 allstreet является новым дополнением к портфолио.

Audi S3

Под капотом у новинки 2.0 TFSI мощностью 333 л.с. и крутящим моментом 420 Нм. По сравнению с предшественником мощность выросла на 23 л.с., а крутящий момент на 20 Нм. Разгоняется новинка от 0 до 100 км/ч за 4,7 секунды. Максимальный крутящий момент доступен в широком диапазоне оборотов от 2100 до 5500 об/мин. Максимальная скорость ограничена 250 км/ч.

Кроме этого новинка предлагает новые настройки электронных помощников Audi drive select. У системы появился новый режим mode dynamic plus, который обещает еще больше эмоций. Обновленная подвеска должна обеспечить улучшенную реакцию рулевого управления и улучшенный боковой контроль, что означает больше сцепления и динамики в поворотах. Также обновлены передние тормоза которые теперь имеют диаметр дисков 357 мм. Доступен Audi A3 будет в кузове седан и хэтчбек.

Audi A3 allstreet

От обычного Audi A3 версия allstreet будет отличаться увеличенным на три сантиметра клиренсом и пластиковым обвесом. Под капотом 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с. или дизель той же мощности.

Цена в Германии стартует от 37 450 евро.

Audi A3

Обновления Audi A3 коснулись прежде всего дизайна и электронных систем. Под капотом на первых этапах новинка будет доступна с 1,5-литровым бензиновым двигателем на 150 л.с. и дизелем с такой же мощности. Во втором квартале 2024 года появится больше бензиновых и дизельных двигателей. Гибридная модель, подключаемая к сети, будет добавлена в ассортимент ближе к концу года.

A3 Sportback и A3 Sedan, которые сходят с конвейера на заводе Audi в Ингольштадте, будут доступны для заказа с марта. В Германии прайс стартует от 35 650 евро. Дополнительная плата за седан составляет 800 евро.