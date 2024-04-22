Четверте покоління Audi A3 отримає три типи кузова. Найцікавішою буде найпотужніша версія Audi S3.

Схоже, з випуском нового Audi A3 компанія намагається зробити якнайбільше пропозицій у своєму сегменті. Три типи кузова та «заряджена» версія на 333 к.с. – яскраве тому підтвердження.

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У оновленої Audi A3 значно розширене стандартне обладнання, денні ходові вогні з можливістю вибору та гнучка підписка на функції за бажанням забезпечують високий ступінь індивідуалізації. A3 allstreet є новим доповненням до портфоліо.

Audi S3

Під капотом у новинки 2.0 TFSI потужністю 333 к.с. і крутним моментом 420 Нм. Порівняно з попередником потужність зросла на 23 к.с., а крутний момент на 20 Нм. Розганяється новинка від 0 до 100 км/год за 4,7 секунди. Максимальний крутний момент доступний у широкому діапазоні обертів від 2100 до 5500 об/хв. Максимальна швидкість обмежена 250 км/год.

Окрім цього, новинка пропонує нові налаштування електронних помічників Audi drive select. У системи з’явився новий режим mode dynamic plus, який обіцяє ще більше емоцій. Оновлена підвіска має забезпечити покращену реакцію рульового управління та покращений бічний контроль, що означає більше зчеплення та динаміки в поворотах. Також оновлено передні гальма які тепер мають діаметр 357 мм. Доступний Audi A3 буде у кузові седан та хетчбек.

Audi A3 allstreet

Від звичайного Audi A3 версія allstreet відрізнятиметься збільшеним на три сантиметри кліренсом та пластиковим обвісом. Під капотом 1,5-літровий бензиновий двигун потужністю 150 к.с. або дизель тієї ж потужності.

Ціна у Німеччині стартує від 37 450 євро.

Audi A3

Оновлення Audi A3 торкнулись передусім дизайну та електронних систем. Під капотом на перших етапах новинка буде доступна з 1,5-літровим бензиновим двигуном на 150 к.с. та дизелем з такою ж потужністю. У другому кварталі 2024 року з’явиться більше бензинових і дизельних двигунів. Гібридна модель, що підключається до мережі, буде додана до асортименту ближче до кінця року.

A3 Sportback і A3 Sedan, які сходять з конвеєра на заводі Audi в Інгольштадті, будуть доступні для замовлення з березня. У Німеччині прайс стартує від 35 650 євро. Додаткова плата за седан становить 800 євро.