Бензиновую Audi R8 больше нельзя будет купить новой. Преемник у модели если и будет, то с электроприводом.

Компания Audi сняла с производства суперкар R8. Последний экземпляр сошел с конвейера завода Böllinger Höfe в немецком Хайльбронне. Им стало купе performance quattro edition в цвете Vegas Yellow с пакетом декора из углеродного волокна и 20-дюймовыми колесами.

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После того как Audi объявила о завершении производства R8, интерес к модели резко подскочил: продажи в 2023 году выросли на 49 процентов, достигнув 1591 экземпляр. Audi понадобилось несколько месяцев, чтобы покрыть этот спрос, но позицию относительно будущего модели это не изменило.

Рекорд продаж R8 установил в далеком 2008 году, на следующий год после рыночного дебюта. Тогда во всем мире было продано 5016 единиц. С того времени спрос постепенно снижался. Слегка побудила его единственная смена поколения в 2015 году, но после этого зафиксирован резкий спад до минимальных 1068 штук в 2022 году.

R8 не оставил преемника, хотя, по некоторым данным, он всё же будет: в 2025 году Audi может показать новый суперкар – разумеется, без V10 и на электрической платформе. Ему пророчат платформу SSP Sport от Porsche Taycan или новую "тележку" электрического 718 EV, а также самую мощную силовую установку в истории серийных Audi.